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Кубок Стэнли. Вашингтон и Бостон выиграли пятые матчи. Игры пятницы

Статистика и видеообзоры поединков

  • 22.04.2017 08:46
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НХЛ. Оттава - Бостон
© НХЛ. Оттава - Бостон
В пятницу в плей-офф Кубка Стэнли были сыграны две встречи. 
 
Оттава - Бостон - 2:3 (ОТ; счет в серии — 3:2)
1-й период
1:0 Оттава - Марк Стоун - 1 (Майк Хоффман - 1, Дерик Брассар - 4), 11:19 
2-й период
2:0 Оттава - Жан-Габриэль Пажо - 1 (Виктор Стольберг - 2, Алекс Барроуз - 1), 00:30
2:1 Бостон - Дэвид Пастрняк - 2 (Брэд Маршанд - 1, Патрис Бержерон - 2), 08:40
2:2 Бостон - Шон Кюрали - 1 (Дэвид Бэкис - 2, Джо Морроу - 1), 17:05
2-й овертайм
2:3 Бостон - Шон Кюрали - 2 (Дэвид Бэкис - 3, Чарли Макэвой - 2), 10:19
 
Все пять матчей этой серии завершились с разницей в одну шайбу, в трех из них понадобился овертайм для определения победителя. Первой звездой поединка стал центрфорвард гостей Шон Кюрали, отметившийся дублем. Он появился в составе только из-за травмы Райана Спунера, и эти его голы — первые не только в плей-офф, но и вообще в НХЛ.
 
 
Вашингтон - Торонто - 2:1 (ОТ; 3:2)
1-й период
1:0 Вашингтон - Ти Джей Оши - 3 (Никлас Бэкстрем - 4, Кевин Шаттенкирк - 3), 18:15, в большинстве 
2-й период
1:1 Торонто - Остон Мэттьюз - 3 (Вилльям Нюландер - 3, Зак Химан - 2), 06:00
1-й овертайм
2:1 Вашингтон - Джастин Уильямс - 3 (Евгений Кузнецов - 2, Маркус Йоханссон - 3), 01:04
 
И в этой серии все пять встреч завершились перевесом в 1 шайбу, в т.ч. 4 — в овертаймах. Для Торонто 4 овертайма в одной серии случились впервые с 1951-го, когда в финале Кубка Стэнли команда обыграла Монреаль в пяти матчах. Правый крайний хозяев Джастин Уильямс, Первая звезда поединка, за свою карьеру в 5-7-х матчах набрал 36 очков (16+20), а его команды в этих 44-х играх одержали 26 побед.

Источник — Sport.ua

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