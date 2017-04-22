Сейчас самое время Суркису спрыгнуть.Команда явно в тягость.

Великий написатель Артем Франков забыл одну простую истину -Динамо было хозяином поля.Болельщики ...

Не оскорбляй балет, там люди пашут, причём за 6-10 тыщ. А эти мальчики с контрактами неприличными...

Динамо в матчах с Шахтером постоянно сливает и при этом все говорят что Ребров не может настроить...