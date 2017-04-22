Соперники сборной Украины на ЧМ-2017(IА): Венгрия

Cегодня, 22 апреля, в киевском Дворце спорта наша национальная команда стартует на чемпионате мира по хоккею в дивизионе IA матчем против сборной Венгрии. Матч открытие станет не только демонстрацией готовности наших ребят к домашнему турниру, но и во многом может предрешить судьбу всего чемпионата. Безусловно, один из прошлогодних аутсайдеров высшего дивизиона не самый удобный стартовый соперник, однако остается надеяться, что календарное расположение не внесет свои коррективы, а сборная, как заявил ее наставник Александр Савицкий на веб-конференции Sport.ua будет ставить перед собой цель побеждать в каждом матче.

Экскурс в историю

В январе этого года сборная Венгрии отметила 90-летний юбилей со дня своего первого официального матча. Сама же история венгров делится на до и послевоенную, и если на этапе своего становления команда Венгрии была одним из главных европейский крепышей, то уже в последующем на долгие десятилетия стала непримечательным европейским середнячком, вплоть до 2009-го года, своего дебюта в высшем дивизионе.

Вполне прогнозируемо, что гранды мирового хоккея не дали тогда венграм задержатся в топ-дивизионе на 2-й сезон, но запросы команды с того момента определенно возросли, о чем свидетельствуют высокие результаты последующих 8 лет и повторный выход в элиту. Весной прошлого года в России венграм опять дали понять, что команде еще рано выступать на топ-уровне. Но по сравнению с дебютным выходом, сборная Венгрии смогла проявить характер, сумев забросить шайбы таким монстрам хоккея как США и Канада, а так же сотворив главную сенсацию группового этапа, одержав победу над сборной Белоруссии со счетом 5:2.

Касательно уровня клубного хоккея, в Венгрии нет своего внутреннего чемпионата и ключевые команды страны, костяк которых и формирует сборную Венгрии, заявлены в объединенных европейских чемпионатах - МОЛ Лиге и Австрийской хоккейной лиге.

Нынешний состав сборной Венгрии

Нынешняя заявка сборной Венгрии на ЧМ2017(IA), во главе с канадским тренером Ричи Черномазом, состоит из 22-х игроков:

Вратари: Миклош Райна (Фехервар), Бенче Балиж(МАК Будапешт)

Защитники: Жомбор Гарат (Остин Брюинз, NAHL, США), Бенче Стипшич (Цедар Рэпидс, USHL, США), Арнольд Варга (Дебрецен), Балаж Гоч (Йегешмедвек), Кэлвин Сагерт, Бенче Ширани (Фехервар), Кэвин Уэрс (Виллахер, Австрия)

Нападающие: Киган Дансеро (Дунайварош), Балинт Магоши (Йегешмедвек), Янош Ваш, Эндрю Сарауэр, Даниэль Когер, Чанад Эрдей (Фехервар), Янош Хари (Лександс, Швеция), Вильмош Галло (Линчепинг, Швеция), Кристиан Надь, Иштван Тербоч (МАК Будапешт), Иштван Барталис (Швеннингер, Германия), Андраш Бенк, Карол Чани (оба — Уйпешти)



Стоит отметить, что текущая заявка претерпела определенные изменения, по сравнению с прошлогодним составом на ЧМ в России. В частности, по итогам предтурнирного сбора в итоговый список не попал ветеран и неоднократный капитан сборной Венгрии, не пропустивший не одного турнира с участием национальной команды за последние 13 лет, левый нападающий Чабо Ковач. Определенно это показатель того, что канадский наставник венгров не ориентируется на былые заслуги своих подопечных, и в стенах киевского Дворца спорта нас будет ждать хоть и менее опытный, но отнюдь не слабый состав венгров.

История противостояний со сборной Украины

История официальных встреч насчитывает 7 матчей, в которых по суммарной статистике мы пока ведем: 4 победы у нас против 3 у венгров и 29:13 по разнице забитых/пропущенных шайб.

Украина - Венгрия 8:0 (ЧМ-C1, 1994)

Украина - Венгрия 9:1 (ЧМ-C1, 1995)

Украина - Венгрия 4:1 (ЧМ-гр.C, 1996)

Украина - Венгрия 2:4 (ЧМ-IВ, 2008)

Украина - Венгрия 1:3 (ЧМ-IA, 2012)

Украина - Венгрия 3:0 (ЧМ-IA, 2014)

Украина - Венгрия 2:4 (ЧМ-IA, 2015)

Слова

«К сборной команде Венгрии мы готовимся по-особому. Во-первых, это один из самых сильных участников соревнования, а во-вторых, это наш первый соперник. Если другие сборные мы увидим непосредственно во время чемпионата, то игру сборной Венгрии мы изучаем по видео их последних матчей.

В составе сборной Венгрии выступает группа натурализованных канадцев, благодаря которым эта команда два года назад пробилась в элитный дивизион. Также в составе венгерской сборной есть группа молодых талантливых исполнителей, выступающих в ведущих европейских лигах». (Александр САВИЦКИЙ, главный тренер сборной Украины)

Андрей МУСИЙКО