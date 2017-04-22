ЮЧМ. Украина завершила турнир поражением от Словении

Поражение от хозяев турнира стало третьим подряд для украинских юниоров.
Украина — Словения — 3:4 (0:2, 3:1, 0:1)
Шайбы: 01:16 Тислар (Югович, Содья — больш.) — 0:1; 01:44 Штурм (Урукало, Серсен) — 0:2; 21:09 Капель (Светина, Стоян — больш.) — 0:3; 27:56 Черный (Фирсов — больш.) — 1:3; 36:12 Мороз (Черный, Шиманский) -2:3; 36:55 Пересунько (Кривошапкин, Бузоверя) 3:3; 51:17 Югович (Светина, Урукало) -3:4
Вратари: Оганаджян (01:44 — Петленко) — Коговшек
Броски 24 (5+10+9) — 33 (4+16+13)
Штраф: 10 — 4
Турнирное положение
1. Словения 5 игр, 12 очков
2. Австрия 5, 10
3. Япония 5, 8
4. Италия 5, 7
5. Украина 5, 6
6. Польша 5, 2
Сборная Словении повысилась в классе и в следующем году выступит в Дивизионе IA. Поляки проиграли итальянцам (3:5) в матче за выживание и вылетели в Дивизион IIA. Японцы, стартовавшие на турнире с поражения от Словении 0:10, до конца боролись с австрийцами за серебро, но таки проиграли матч за второе место в овертайме (2:3 ОТ).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.