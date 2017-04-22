Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ЮЧМ. Украина завершила турнир поражением от Словении

Юниорская сборная Украины U-18 проиграла Словении в заключительном поединке ЧМ в дивизионе 1В

  • 22.04.2017 01:44
  • 83 просмотров
  • 0 комментария
Метки
IIHF.com
© IIHF.com

Поражение от хозяев турнира стало третьим подряд для украинских юниоров.

Украина — Словения — 3:4 (0:2, 3:1, 0:1)

Шайбы: 01:16 Тислар (Югович, Содья — больш.) — 0:1; 01:44 Штурм (Урукало, Серсен) — 0:2; 21:09 Капель (Светина, Стоян — больш.) — 0:3; 27:56 Черный (Фирсов — больш.) — 1:3; 36:12 Мороз (Черный, Шиманский) -2:3; 36:55 Пересунько (Кривошапкин, Бузоверя) 3:3; 51:17 Югович (Светина, Урукало) -3:4

Вратари: Оганаджян (01:44 — Петленко) — Коговшек

Броски 24 (5+10+9) — 33 (4+16+13)

Штраф: 10 — 4

Турнирное положение

1. Словения 5 игр, 12 очков

2. Австрия 5, 10

3. Япония 5, 8

4. Италия 5, 7

5. Украина 5, 6

6. Польша 5, 2

Сборная Словении повысилась в классе и в следующем году выступит в Дивизионе IA. Поляки проиграли итальянцам (3:5) в матче за выживание и вылетели в Дивизион IIA. Японцы, стартовавшие на турнире с поражения от Словении 0:10, до конца боролись с австрийцами за серебро, но таки проиграли матч за второе место в овертайме (2:3 ОТ). 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.