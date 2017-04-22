ЮЧМ. Украина завершила турнир поражением от Словении

Ахахаха, картавый расстроился. Поделом ему)

Ну да, ну да, Мы более-менее объективненько не можем. У нас либо Ребров наше фсе и эйфория до неб...

Агтем, так всему виной несыгранный матч в Полтаве! Ты ведь еще долго можешь этим объяснять бездар...

отсутствие скандала в матче - главная ПРОБЛЕМА франкова