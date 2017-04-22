ЧМ-2017: мы верим в мужество отчаянных парней

Сегодня в столичном Дворце спорта начнутся бои, выражаясь боксерской терминологией, претендентов: шестерка лучших из худших сборных мира поспорит за две путевки в Топ-дивизион. Туда, где сражается мировая элита.

В соперниках – вылетевшие из элиты Казахстан и Австрия, хорошо знакомые «по низам» Венгрия, Польша и Южная Корея. Чтобы попасть в компанию канадцев и прочих чехов нужно занять одно из двух первых мест. Для нынешней нашей сборной задача – почти непосильная.

«Только после вас!»

Еще до старта большинство болельщиков «хоронят надежды» своих: дай Бог, чтоб не вылетели, а 4-е место, мол, вообще предел мечтаний. И дело здесь не в отсутствии патриотизма или врожденном пессимизме. Увы, таковы реалии.

Сборная Украины: рейтинг ИИХФ №22.

Максимальный рейтинг №11 (2003 год), минимальный №22 (2016 год).

Дабы не дразнить гусей, времена союзные и победы украинцев с различными сборными СССР опустим, как и последующие успехи наших бывших земляков в составах сборных России на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Начнем сразу с независимой истории, хотя и здесь от назойливых соседей никуда не деться. Свой первый неофициальный поединок только-только сформированная из игроков киевского «Сокола» и харьковского «Динамо» сборная Украины сыграла на турнире «Большой приз Санкт-Петербурга» весной 1992 года. 13 апреля она встретилась со второй сборной России. Во втором периоде вела 3:0, но сыграла вничью – 3:3. На уровне первых сборных наши впервые сыграли на следующий день, и были разгромлены Казахстаном – 1:5.

6 мая того же года Федерация хоккея Украины была принята в ИИХФ, а в ноябре дебютировала в официальных соревнованиях под ее эгидой. 6-го числа в квалификации чемпионата мира в группе С (аналог нынешнего дивизиона IB) наша сборная попала в непростую компанию – Казахстан и Беларусь, при этом турнир проходил в Минске. Подносчиком очков должен был стать Азербайджан, но их федерация что-то начудила с заявочными документами игроков и к соревнованиям допущена не была. В итоге, три фаворита рубились между собой, о приблизительном равенстве сил свидетельствует тот факт, что все соперники набрали по 2 очка. Нам они достались после победы над белорусами (4:1), хотя свой дебютный официальный матч Украина проиграла все тому же Казахстану – 4:5.

Белорусы же его обыграли, вот и случилось финишное равенство. Только благодаря лучшей разнице шайб именно мы вышли на чемпионат мира в группу С с первого места, казахи со второго. На этом фарт закончился.

В словенском Бледе, где весной 93-го и проходило первенство, мы паровозом проперли групповой раунд – 4 победы, одна ничья с Латвией (5:5). Есть первое место в своей группе. Тогда мы еще безоговорочно обыгрывали южных корейцев (16:1), которых сегодня опасаемся, чуть скромнее северных (15:2), над Израилем и Бельгией просто измывались – 29:0 и 37:2 соответственно. Кстати, последний результат является рекордной победой в истории сборной Украины. В полуфинале жестко отмстили казахам – 3:2, а вот в решающем матче уступили латышам – 0:2. Они и поднялись в группу В.

За последующие четыре года мы выпустили из группы С всех конкурентов из бывших союзных республик, но для начала в 1994-ом – будущих чемпионов мира словаков (мы были третьими), затем белорусов в 95-ом (мы снова третьи), казахов в 96-ом (мы уже вторые). Когда выпускать было уже некого (на тот момент мы еще были сильнее японцев, венгров и Литвы), повысились в классе и сами: случилось это в марте 1997-го в Эстонии.

«9-е место – символ расцвета»

Для закрепления успеха выдернули из Финляндии подзабытого Киевом самого успешного тренера в истории украинского хоккея – Анатолия Богданова. И он закрепил – группа В была выиграна сходу, позади остались хозяева-словенцы, датчане, норвежцы, поляки, Великобритания… Очередная реорганизация мировых первенств заставила нас еще поучаствовать в квалифайне, и снова триумф – обыграны французы и немцы, сборная Украины с первого места выходит в группу А чемпионатов мира! Стоял ноябрь 98-го.

Это было, пожалуй, одно из наиболее важных свершений украинского хоккея времен независимости. Здравые умы понимали, что на призовые места в элите нам рот разевать не по чину, слишком слаба была поддержка игры на родине. Дальше могли иметь место только подвиги.

И два из них команда Богданова совершила. Заняв на дебютном чемпионате мира-1999 скромное 14-е место, в следующем году его повторила, в 2001-ом была уже десятой. И наконец, в мае 2002 года в Швеции был показан абсолютно лучший результат на чемпионатах мира – 9-е место. Проиграв в предварительном раунде финнам (0:3), сразившись на равных с будущими чемпионами словаками, но тоже уступив (4:5) мы обыграли поляков (3:0) и вышли в следующий раунд. Там были биты шведами (0:7), но ничью с россиянами (3:3) и победу над австрийцами (3:2) смело занесли себе в актив.

«Олимпийские надежды»

Тот год вообще задался с самого начала, точнее, с февраля. Богданов избрал оригинальную тактику комплектования команды. Не слепо полагался на ветеранов-воспитанников союзного хоккея, многие из которых морально устарели, а засел… за интернет. И выудил на сайтах североамериканских клубов кучу молодых фамилий, напротив которых красовался желто-синий флажок. Так в сборной появились Климентьев, Разин, Срюбко, Калмыков, Серов, Толкунов. Почти все они сыграли на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, куда сборная героически пробилась через два отборочных раунда, оставив за бортом Казахстан и Норвегию.

В штате Юта украинцы проиграли решающий матч белорусам (0:1), зато выиграли у швейцарцев (5:2) и французов (4:2), но в финальный турнир не попали. К тому же проиграли матч за 9-е место латышам (2:9), но глядя на яркую атакующую игру команды многим верилось, что все еще впереди.

Впервые за сборную сыграли энхаэловцы во главе с Дмитрием Христичем, а новосозданная тройка из молодых «североамериканцев» Поникаровский – Варламов – Федотенко заставляла верить в чудеса. К сожалению, таким составом сборная больше никогда не собиралась. На Игры мы тоже больше не попадали.

«Закат солнца вручную»

Да, своими собственными руками перечеркнули только начавшие теплиться надежды. Для начала со смешной формулировкой был изгнан из сборной Богданов. «Результаты команды не соответствуют требованиям сегодняшнего дня», – так оценили функционеры Федерации 12-е место на ЧМ-2003. И назначили сменщика – хорошо известного украинским любителям хоккея Александра Сеуканда. Справедливо обидевшись, мэтр уехал в Финляндию, правда, еще привлекался в качестве консультанта, но это больше напоминало театр абсурда. Падение было уже не остановить.

В 2007-м сборная вылетела из топ-дивизиона, заняв на чемпионате мира в России 16-е место. После чего выгнали и Сеуканда, чуть раньше окончательно плюнул на хоккей президент Федерации Александр Омельченко, не переизбранный на своем посту, массово отказывались одевать свитер сборной ее ведущие игроки. С тренерами вообще началась чехарда.

Кто только не возглавлял национальную команду – россиянин Голубович, снова Сеуканд, белорус Захаров, Хоменко, Куликов, россиянин Назаров, Годынюк. Зачем-то даже приглашался канадец Дэйв Льюис, который запомнился лишь тем, что на домашнем чемпионате мира в дивизионе I, проходившем в 2011-м году в Киеве, занял третье место. Как оказалось, это было еще ничего. На следующем первенстве в Любляне мы во главе с Хоменко вывалились в дивизион IB. Благо Куликов на другом домашнем турнире в Донецке через год вернул сборную обратно. Но его сменил «матершинник и крамольник» Назаров, видимо, за клубные успехи в «Донбассе» премированный сборной. В корейском Гояне в 2014-м он выдал только четвертый результат и тоже был отправлен в отставку. А сменивший его Годынюк два года назад в Кракове уронил команду снова в третий дивизион.

Всего игр сборной Украины: 312 игр (162 победы, 121 поражение, 29 ничьих).

Взаимоотношения с соперниками по дивизиону IA

С Казахстаном: 12 матчей, 2 победы, 3 ничьи, 7 поражений, шайбы 25:36.

С Австрией: 9 матчей, 3 победы, 6 поражений, шайбы 24:31.

С Венгрией: 8 матчей, 5 побед, 3 поражения, шайбы 33:16.

С Польшей: 8 матчей, 6 побед, 1 ничья, 1 поражение, шайбы 29:15.

С Южной Кореей: 2 матча, 2 победы, шайбы 24:3.

Главный тренер

К слову, никто из упомянутых тренеров не работал с командой больше одного сезона. Исключением стал нынешний наставник – Александр Савицкий, возглавляющий сборную с августа 2015-го. Ему-то и пришлось во второй раз выводить команду из третьего дивизиона. С трудом, но справился. Хорваты помогли.

Стартовали мы на чемпионате в Загребе в апреле прошлого года легко: победили Румынию (6:1), Хорватию (4:1), Эстонию (7:1) и уперлись в Литву (1:2). И хотя с таким же счетом обыграли главного конкурента Великобританию, судьба путевки в дивизион IA зависела уже не от нас. Для нашего туда прохода, нужно было, чтобы хорваты в ничего не решавшем для них матче, не проиграли в основное время литовцам. И балканские хоккеисты оказались настоящими мужчинами – 1:1, а по буллитам и вовсе прибили прибалтов – 2:1.

Так Савицкий добился пока что своего самого значимого успеха в сборной. Правда, перед этим, в феврале 2016-го в Саппоро был проигран японцам первый раунд олимпийского отбора. В Пхенчан мы уже точно не полетим. Но за двумя зайцами гонятся, даже на коньках тяжело. Тут хотя бы одного поймать. Дома.

Александр Савицкий родился 3 мая 1971 года в Киеве. Хоккеем начал заниматься на «Льдинке», хотя учился в дарницкой школе. Но для начала полгода занимался фигурным катанием. Изначально действовал на позиции нападающего, и лишь после перехода в школу «Сокола» переквалифицировался в защитника. Под руководством Сеуканда играл за киевскую команду ШВСМ, выступающую в первой и второй лигах чемпионатов СССР, в 1988-ом дебютировал за «Сокол» в союзной «вышке».

Также выступал за клубы «Пльзень» (Чехия), «Ак Барс» (Россия), «Зволен» (Словакия), «Химик» (Россия), «Вайсвассер» (Германия), ЦСКА (Россия), «Ольборг» (Дания), «Бьорклевен» (Швеция), «Керамин» (Белорусь), «Беркут» (Украина). Шестикратный чемпион Украины в составе «Сокола». Чемпион России в составе «Ак Барса».

За сборную сыграл на девяти чемпионатах мира (с 1993 по 2004 год), чемпион мира в дивизионах С и В. Правда, в Олимпийских играх не участвовал. Отличался не только надежностью в защите, но и результативностью. Автор первой шайбы сборной в официальном матче – с пятачка поразил ворота казахов (4:5). Матчей за сборную на чемпионатах мира и в квалификации ОИ – 53 (5 голов, 11 передач).

Тренерскую карьеру начал в конце 2000-х. В 2009 году на чемпионате мира входил в тренерский штаб Александра Сеуканда в национальной сборной. Руководил молодежной сборной Украины на двух первенствах мира в первом дивизионе в 2010 и 2011 годах. В 2013 году был главным тренером юниорской сборной Украины на первенстве мира в первом дивизионе.

Тренировал киевские «Беркут» и ХК «Подол», в сезоне 2013/14 был главным тренером ХК «Кременчук», выступавщего в высшей лиге Беларуси. Сейчас занимает пост генерального менеджера кременчугского клуба, главный тренер которого Дмитрий Пидгурский является ассистентом Савицкого в сборной.

Звезда

Точнее, один из ветеранов сборной наряду с Победоносцевым и Шафаренко. Артем Гниденко родился 3 февраля 1980 года в Харькове. Пройдя все ступени в младших сборных (выступал за команды U-18 и U-20 на чемпионатах мира), участвовал в олимпийской квалификации, но на Играх-2002 не сыграл.

Зато отметился одним ассистом на дебютном для себя взрослом чемпионате мира-2003 еще при Богданове. С тех пор регулярно играл на мировых первенствах (2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016). Примечательно, что участвовал в обоих возвращениях из третьего дивизиона (в 2013-ом - гол, в 2016-ом – гол плюс пас). Всего за сборную на ЧМ и в квалификации ОИ провел 61 матч (10 шайб, 7 передач).

Богатая у Гниденко и клубная карьера. Стартовав во взрослом хоккее в сезоне 1998/99 в составе киевского «Беркута», он поколесил по бывшим союзным республикам, в России играл за «Торпедо» из Нижнего Новгорода, в Латвии за «Ригу 2000» и «Металургс» (Лиепая), в Беларуси исключительно за «Витебск», куда приглашался целых три раза. В Украине одевал свитер «Сокола», «Компаньона-Нафтогаза» и «Дженералз». В нынешнем сезоне выступает за «Кременчуг» и радует статистикой – 23 гола, 38 передач.

«Шансы есть. Ловить надо уметь»

Итак, что же на выходе. У нас есть молодой, амбициозный тренер. Родные стены и… Вот, пожалуй, и все. Из «минусов» - слабый национальный чемпионат, отсутствие в составе звезд или хот бы сильных легионеров, травмы и прочие проблемы имеющихся в наличии игроков.

Вакансию звезды, безусловно, мог заполнить Алексей Поникаровский. Но киевлянин, давно ставший канадцем, как известно, отказался выступить на домашнем чемпионате мира. Как и Шамиль Рамазанов, пусть и по семейным причинам, но проигнорировавший вызов. Отказ от сборной Матерухина уже давно обсудили и осудили.

Еще одна беда украинского хоккея – травмы, с противной настойчивостью косящие наши и без того не сплоченные ряды. Нынешний турнир из-за повреждения пропустит капитан Виктор Захаров, проблемы со здоровьем были у Шафаренко, Михнова, Петрухно и Романа Благого, до последних дней не тренировавшихся со сборной.

Зато в обилии молодых хоккеистов, обстрелянных разве что в чемпионате УХЛ и прошлогоднем третьелиговом чемпионате мира. С таким боезапасом обыграть казахов и австрийцев может помочь разве что дикий фарт и такая же неимоверная заряженность на борьбу полевых игроков. Плюс кураж Захарченко, заматеревшего в прошлом году в Загребе.

Результаты всех матчей в текущем сезоне

15.12.2016, Еврочеллендж (Гданськ, Польша), Казахстан – Украина – 5:1

16.12.2016, Еврочеллендж (Гданськ, Польша), Польша – Украина – 5:1

17.12.2016, Еврочеллендж (Гданськ, Польша), Украина – Южная Корея – 3:2

9.02.2017, Еврочеллендж (Катовице, Польша), Украина – Италия – 4:3

10.02.2017, Еврочеллендж (Катовице, Польша), Польша – Украина – 3:2

11.02.2017 Словения – Украина – 6:2

Состав сборной Украины на чемпионат мира:

Вратари: 30. Эдуард Захарченко (ХК «Кременчуг»), 1. Богдан Дьяченко («Донбасс»).

Защитники: 14. Александр Победоносцев, 6. Владимир Алексюк, 7. Игорь Кугут, 4. Всеволод Толстушко (все – «Донбасс»), 5. Дмитрий Игнатенко, 21. Денис Исаенко, 18. Владимир Варивода (все – ХК «Кременчуг»), 3. Кирилл Катрич («Кривбасс»).

Нападающие: 24. Роман Благой, 8. Виталий Лялька, 17. Никита Буценко, 15. Сергей Бабинец, 9. Дмитрий Нименко, 25. Артем Бондарев (все – «Донбасс»), 22. Артем Гниденко, 27. Сергей Кузьмик, 23. Юрий Петранговский, 19. Дмитрий Чернышенко, 16. Гергий Кича, 11. Владислав Гаврик (все – ХК «Кременчуг»).

Иван АНДРЕЙЧЕНКО