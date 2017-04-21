Сборная Украины определилась с окончательным составом на ЧМ

Тренерский штаб сборной Украины по хоккею окончательно определился с составом, который будет выступать на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе IA.
В последний день перед стартом турнира команду покинули Андрей Денискин и Андрей Бесхлебный. Таким образом, заявка сборной Украины выглядит так:
Вратари: 30. Эдуард Захарченко (ХК «Кременчуг»), 1. Богдан Дьяченко («Донбасс»).
Защитники: 14. Александр Победоносцев, 6. Владимир Алексюк, 7. Игорь Кугут, 4. Всеволод Толстушко (все – «Донбасс»), 5. Дмитрий Игнатенко, 21. Денис Исаенко, 18. Владимир Варивода (все – ХК «Кременчуг»), 3. Кирилл Катрич («Кривбасс»).
Нападающие: 24. Роман Благой, 8. Виталий Лялька, 17. Никита Буценко, 15. Сергей Бабинец, 9. Дмитрий Нименко, 25. Артем Бондарев (все – «Донбасс»), 22. Артем Гниденко, 27. Сергей Кузьмик, 23. Юрий Петранговский, 19. Дмитрий Чернышенко, 16. Гергий Кича, 11. Владислав Гаврик (все – ХК «Кременчуг»).
Напомним, ЧМ пройдет в Киеве с 22 по 28 апреля.
Источник — Sport.ua
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