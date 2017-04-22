Накануне старта чемпионата мира по хоккею в Киеве гостем редакции Sport.ua стал Александр Победоносцев. Ветеран национальной команды очертил список фаворитов нашей группы, вспомнил, когда провел свой юбилейный, сотый матч за сборную и признал суровые реалии украинского хоккея

Без мандража

— Накануне старта столь ответственного турнира нет ли мандража? Насколько психологически готовы прыгнуть выше головы?

— Мандража нет, все ребята в боевом настроении, оптимистично настроены. В принципе сейчас проделали большой объем работы физически, поэтому все настроены только на победу в каждой игре. Постараемся показать свой лучший хоккей и порадовать болельщиков.

— Насколько изучены команды соперников? Сравните уровень сборной Украины и уровень соперников...

— Я уже неоднократно отмечал, что лидерами чемпионата мира являются команды, которые регулярно поднимаются в высший дивизион. В их сборных игроки из сильных чемпионатов, и они имеют свои сильные внутренние первенства. Поэтому сборные Казахстана, Венгрии и Австрии, думаю, являются фаворитами группы. Но мы готовы дать бой всем командам, и будем стараться играть на победу, чтобы в каждом матче зарабатывать очки и стараться подниматься выше в турнирной таблице.

— Вы ведете собственную статистику? Знаете, сколько матчей провели за сборную Украины и кто сейчас является рекордсменом по этому показателю?

— Честно говоря, нет, статистику не веду. Бывает иногда, что в новостях напишут. В прошлом году у меня был сотый матч за сборную, это я знаю точно. Количество чемпионатов мира тоже сейчас не отвечу точно, думаю, около десяти. А так, статистику не веду. Есть журналисты и другие люди, которые любят следить за этим.

— Какой состав сборной был сильнейшим за время вашего выступления в национальной команде? Можно ли сказать, что нынешний состав — слабейший?

— Сложно сказать, все-таки я попал в сборную, когда там играли выдающиеся хоккеисты: Сергей Климентьев, Валерий Ширяев, Вадим Шахрайчук. Все были в соку. Я попал в тот состав, который еще понюхал пороху в группе А больше, чем мы, и успел съездить на Олимпиаду. Но какой-то конкретный состав не могу назвать. Наверное, все понимают, что с каждым годом сборная опускалась все ниже и ниже. Нужна была подпитка молодыми кадрами. Но то, что 90-е годы болезненно прошли для украинского хоккея — это дало свои результаты. То, что Украина находится в дивизионе ниже, чем элита — и есть реальность на сегодня.

Прыгнуть выше головы

— С защитником сборной Казахстана Степановым вы играли в «Бейбарысе». В чем феномен этого игрока, что он — единственный представитель чемпионата Казахстана в сборной?

— Честно говоря, не знаю, в чем феномен. Хороший парень. Много россиян, которые получили казахское гражданство, выступают в КХЛ за «Барыс» и за национальную сборную Казахстана. Кроме Степанова, там есть еще несколько ребят, с которыми я пересекался, когда играл в Казахстане за «Иртыш». В принципе для Казахстана это нормально — натурализовывать россиянин или тех же канадцев. Они выбрали такой путь развития сборной.

— Нужна ли нашей сборной натурализация игроков? Или, учитывая суровые реалии, нам сложно будет как-то мотивировать ребят из других стран в этом плане?

— Все-таки хочется, чтобы делался акцент на развитии своих детских школ. Чтобы подрастали именно наши, украинские, ребята, которые готовы защитить цвета юношеской, молодежной, а потом и национальной сборной. Конечно, хочется, чтобы делали уклон на развитие детского и юношеского хоккея. Думаю, это более правильно, нежели натурализация. Натурализацию мы уже проходили. В вопросе уже есть ответ. В силу того, что начались всем известные проблемы в нашей стране, ребята, которые были готовы играть за национальную сборную, естественно, отказались и уехали. Но несколько человек успели заиграться за сборную Украины на чемпионате мира в Южной Корее.

— По вашему мнению, в каком году будет выбран следующий игрок из Украины на драфте НХЛ? Последний был вроде бы в 2009...

— Сложно прогнозировать.

— Дай Бог, чтобы в ближайшие пять лет это произошло?

— Хочется, чтобы это было уже в этом году. Все зависит от хоккейной среды, в которой растет молодой парень. От того, в каком чемпионате играет, насколько велика конкуренция и повышается ли его индивидуальное мастерство. Я разговариваю со многими детскими тренерами: большинство талантливых ребят в свое время уезжали в Россию, в Канаду, потом брали другое гражданство. Нужно делать акцент на развитие нашего чемпионата, чтобы никто никуда не уезжал, чтобы поднимался интерес, чтобы ребята росли и прогрессировали здесь. Талантливых хоккеистов много. Много наших ребят в Киеве, в Харькове занимались, но со временем стали представлять другие сборные. Конечно, это неправильно.

— На этом чемпионате мира из-за травмы не сыграет капитан сборной Украины Виктор Захаров. Готовы ли вы как один из лидеров и самых опытных игроков национальной команды взять на себя функции капитана? Тренер назначает капитана или команда выбирает?

— Думаю, тренерский состав назначит капитана. Но в сборной это не столь важно, потому что все ребята — единое целое, все друг другу должны помогать и помогают. Плохо, что Виктор выпал сейчас из колеи, он — важная фигура в нынешней сборной Украины. Также травмы получили Андрей Михнов, Олег Шафаренко и еще несколько ребят, из-за чего не смогут помочь нашей сборной на чемпионате мира. Шесть-семь человек могли реально нам помочь на этом чемпионате.

— В свое время вы играли вместе с Александром Савицким в «Соколе» и в сборной Украины. Что для вас стало откровением в его тренерской работе?

— С Александром Валерьевичем как с тренером мы познакомились в прошлом сезоне, когда он возглавил национальную сборную. Я Александра Васильевича знаю давно, его характер, принципы, видение хоккея. В первую очередь, дисциплина, выполнение игрового задания, что он требует. Всем ребятам предельно понятно то, что объясняет главный тренер.

— Согласны ли с тем, что для вашего поколения это, наверное, последний шанс сыграть в топ-дивизионе?

— Конечно, хочется ставить максимальные задачи. Но нужно реально оценивать свои шансы. Ни в коем случае нельзя бежать шашки наголо, говорить, что мы всех порвем. На каждую игру нужно настраиваться отдельно. В каждом матче есть конкретное задание, его нужно выполнять и, естественно, играть только на победу, другого варианта быть не должно. А как получится — покажет результат в конце чемпионата. После того, как вылетели в 2007 году, каждый год думали, что вот сейчас мы вернемся — и ничего не получалось, к сожалению. Разные были на то причины. Так получалось, что сборная Украины приезжала на чемпионаты фаворитом, но все время занимала второе место.

— А были и ситуации, когда вылетали в дивизион ниже...

— Да. Поэтому последние годы лихорадит нашу сборную. Хочется, чтобы мы, в первую очередь, достойно играли с командами в этом дивизионе. При удачном стечении обстоятельств и правильной игре, хорошей самоотдаче можно решить и задачи повыше.

— Занять первое или второе место в этой группе — значит прыгнуть выше головы?

— Думаю, на сегодня — да.

По 4 билета

— Ваш отец — ярый поклонник хоккея. Он будет на всех матчах сборной? Просил вас найти ему билеты на матчи? Друзья часто обращались по этому вопросу?

— Отец, думаю, будет на матчах обязательно. В этом году как никогда огромный ажиотаж. Естественно, много людей просят билеты. Но, к сожалению, нет того количества билетов, которые выдавали бы на команду.

— По четыре билета на игрока?

— Изначально было по два билета, потом — по четыре. Но там такая запутанная ситуация, огромный ажиотаж... И венгры выкупили чуть ли не два сектора на первый матч. Но я думаю, что вопрос с билетами можно будет решить с организаторами.

— Как чувствуете себя после травмы, полученной во время позапрошлого чемпионата мира?

— Была серьезная травма. В прошлом году удачно восстановился после операции. Я очень благодарен хирургу Петру Витальевичу Никитину, вспоминаю его каждый раз, когда выхожу на лед. Но все уже позади, стараюсь об этом не думать. В прошлом году еще как-то сказывалась старая травма, но в этом сезоне гораздо меньше о ней думаю, поэтому все нормально.

— То, что все игроки сборной выступают во внутреннем первенстве — плюс или минус?

— Конечно, было бы неплохо, если бы в сборной были игроки из разных клубов и даже из других чемпионатов. Это новые эмоции, новая мотивация для хоккеистов. Все-таки когда в сборной хоккеисты из двух клубов — не могу сказать, что это положительный фактор. Потому что все ребята давно знают друг друга, в чемпионате много матчей сыграли. Когда был финал «Донбасс» — «Кременчуг», мы шутили между собой, что это чуть ли не двухсторонка сборной, плюс несколько легионеров. Конечно, хочется, чтобы были более разнообразные кандидаты в сборную.

— Шквал эмоций, который переживали во время финального противостояния двух лучших клубов страны, на микроклимате сборной не скажется? Все-таки были нервные эмоции. Объединятся ли игроки «Донбасса» и «Кременчуга» ради общей цели?

— Все, что касается клубов, остается там. А когда приезжают в сборную, все ребята понимают, почему они здесь — представляют страну. Здесь нужно быть единым целым, чтобы добиваться результата. В коллективе хорошая рабочая атмосфера, все в хорошем настроении, шутят, никакого накала. Все, что было в финале — осталось там.

Дочь уже — тоже Победа

— Уровень чемпионата Украины в этом сезоне выше прошлогоднего? Можно ли сказать, что оттолкнулись от нижнего порога?

— В начале сезона так и было. Четыре клуба приблизительно одного уровня, приехали неплохие легионеры, были хорошие бюджеты. Но потом, к сожалению, из-за финансовых проблем не смогли дотянуть до конца тем же составом «Генералы». Потом в «Кривбассе» начались финансовые проблемы. Это предрешило исход регулярного чемпионата — за первое место боролись «Донбасс» и «Кременчуг». Эти же команды встретились и в финале плей-офф. Хотя «Кривбасс» тоже продемонстрировал хороший хоккей в конце сезона. Молодые ребята, которые были в «Донбассе», перешли на правах аренды в «Кривбасс» — и, получив игровую практику, хорошо заиграли. Поэтому с ними в полуфинале тоже было тяжело.

— У вас оптимистичное прозвище «Победа», производное от фамилии, звучит гордо. Как давно вас так называют? И нравится ли вам, когда к вам так обращаются?

— Без проблем. Наверное, так называют с самого детства. Сейчас так же дочь называют в школе одноклассники.

— Только отец или супруга с дочерью тоже будут посещать в обязательном порядке домашние матчи чемпионата мира?

— Всем семейством будут на играх.

— Есть ли планы сменить клуб, возможно, даже чемпионат?

— Об этом буду думать после чемпионата мира. Сейчас есть конкретные задачи, нужно собраться. Все будет скоротечно, одна неделя — и все. Поэтому на эту неделю нужно выбросить все мысли из головы.





Беседовал Максим РОЗЕНКО, текстовая версия — Дария ОДАРЧЕНКО