В Киеве торжественно открыли хоккейную фан-зону

Украинская столица находится в ожидании масштабного спортивного события 2017 года - чемпионата мира по хоккею в Дивизионе 1А.

20 апреля в Киеве на площади перед Дворцом спорта состоялось торжественное открытие фан-зоны и хоккейного городка.

В церемонии приняли участие Киевский городской голова Виталий Кличко, вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко, президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин, спортивная общественность, спонсоры, партнеры турнира, а также болельщики.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, положительным является то, что за мировым хоккейным первенством, которое пройдет в украинской столице, будет наблюдать весь мир.

Вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко отметил, что хоккейный городок будет работать на протяжении всего чемпионата и является прекрасным местом, где можно смотреть все матчи и болеть за национальную сборную Украины.

Представитель генерального спонсора турнира TM «Parimatch» Вадим Мисюра поблагодарил спортивных дипломатов за усилия, которые в итоге принесли Украине возможность провести мировой хоккейный форум: «Впервые после Евро-2012 Украина удостоена прекрасной возможностью провести гостеприимно масштабное международное соревнование. Уверен, что этот чемпионат мира даст импульс в развитии хоккея в нашей стране ».

Собственно, мероприятие происходило не только под аккомпанемент официальных выступлений, но и зажигательной музыки, шуток ведущих, креативных танцевальных номеров, а главное улыбок и хорошего настроения поклонников хоккея. Стоит отметить также хорошо продуманную инфраструктуру хоккейного городка. Организаторы устроили на его территории фуд-корты, комфортные зоны для отдыха, а также множество развлечений для детей. Болельщики имеют все условия для того, чтобы громко поддерживать в фан-зоне украинских хоккеистов. А они ее обязательно услышат и сделают все, чтобы отблагодарить преданных фанатов только победами на домашнем чемпионате мира.