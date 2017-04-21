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Александр Победоносцев назначен капитаном сборной Украины

Главный тренер команды Александр Савицкий сделал свой выбор

  • 21.04.2017 19:00
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Sport.ua. Александр Победоносцев
© Sport.ua. Александр Победоносцев

Капитаном сборной Украины на предстоящем чемпионате мира в Дивизионе I-A будет Александр Победоносцев.

Наставник нашей команды Александр Савицкий во время веб-конференции говорил, что по традиции прерогатива тренера назначать капитана и ассистентов. 
 
Напомним, что первую игру на турнире сборная Украины проведет завтра в киевсокм Дворце спорта. Соперник — команда Венгрии. Начало матча — в 13:30.

Источник — Sport.ua

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