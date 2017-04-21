Александр Победоносцев назначен капитаном сборной Украины

Капитаном сборной Украины на предстоящем чемпионате мира в Дивизионе I-A будет Александр Победоносцев.
Наставник нашей команды Александр Савицкий во время веб-конференции говорил, что по традиции прерогатива тренера назначать капитана и ассистентов.
Напомним, что первую игру на турнире сборная Украины проведет завтра в киевсокм Дворце спорта. Соперник — команда Венгрии. Начало матча — в 13:30.
Источник — Sport.ua
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