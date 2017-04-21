НХЛ. Названы трое финалистов Колдер Трофи

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюз, форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне и защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски вошли в число финалистов «Колдер Трофи». Награда вручается лучшему хоккеисту, который проводит в НХЛ первый год.

Победитель будет объявлен в 21 июня на церемонии вручения наград в Лас-Вегасе.

19-летний Мэттьюз, выбранный под первым номером драфта-2016, с 40 голами разделил второе место в списке снайперов и был лучшим среди новичков по голам, очкам (69) и броскам по воротам (279). Он стал первым игроком в современной эпохе (с сезона-1943/44), забросившим четыре шайбы в дебютной игре в НХЛ, а также первым новичком после Александра Овечкина (52 гола в сезоне-2005/06), забившим 40 голов. Мэттьюз установил рекорд новичков «Кленовых листьев» по голам и очкам. В сезоне-1985/86 Уэндел Кларк забил 34 гола, а в чемпионате-1982/83 Петер Игначак набрал 66 очков.

Лайне, которому в среду исполнилось 19 лет, в 73 матчах набрал 64 очка (36+28). Выбранный под вторым номером драфта-2016, Лайне занял второе место среди новичков по голам и очкам, а также стал лучшим снайпером «Джетс». С 36 голами он занял седьмое место в истории НХЛ среди 18-летних игроков. Это больше всего с сезона-2005/06, когда Сидни Кросби забил 39 голов в составе «Питтсбург Пингвинз». Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который в сезоне-1979/80, когда ему исполнилось 19 лет, забросил 51 шайбу.

19-летний Веренски стал лучшим новичком среди защитников по голам (11), передачам (36) и очкам (47), а также стал лучшим среди всех новичков по показателю полезности (плюс-17). В 78 матчах он в среднем проводил на льду по 20:54 минут. Веренски занял второе место по результативности среди всех защитников в истории «Коламбус Блю Джекетс» после Джеймса Висневски, в сезоне-2013/14 набравшего 51 очко. Также он установил клубный рекорд результативности для новичков, превзойдя достижение Рика Нэша, который в сезоне-2002/03 набрал 39 баллов. Веренски был выбран «Блю Джекетс» под восьмым номером драфта-2015.