Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

НХЛ. Названы трое финалистов Колдер Трофи

Мэттьюз, Лайне и Веренски вошли в число финалистов на звание лучшего новичка сезона

  • 21.04.2017 16:53
  • 168 просмотров
  • 0 комментария
Метки
НХЛ
© НХЛ
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюз, форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне и защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски вошли в число финалистов «Колдер Трофи». Награда вручается лучшему хоккеисту, который проводит в НХЛ первый год.
 
Победитель будет объявлен в 21 июня на церемонии вручения наград в Лас-Вегасе.
 
19-летний Мэттьюз, выбранный под первым номером драфта-2016, с 40 голами разделил второе место в списке снайперов и был лучшим среди новичков по голам, очкам (69) и броскам по воротам (279). Он стал первым игроком в современной эпохе (с сезона-1943/44), забросившим четыре шайбы в дебютной игре в НХЛ, а также первым новичком после Александра Овечкина (52 гола в сезоне-2005/06), забившим 40 голов. Мэттьюз установил рекорд новичков «Кленовых листьев» по голам и очкам. В сезоне-1985/86 Уэндел Кларк забил 34 гола, а в чемпионате-1982/83 Петер Игначак набрал 66 очков.
 
Лайне, которому в среду исполнилось 19 лет, в 73 матчах набрал 64 очка (36+28). Выбранный под вторым номером драфта-2016, Лайне занял второе место среди новичков по голам и очкам, а также стал лучшим снайпером «Джетс». С 36 голами он занял седьмое место в истории НХЛ среди 18-летних игроков. Это больше всего с сезона-2005/06, когда Сидни Кросби забил 39 голов в составе «Питтсбург Пингвинз». Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который в сезоне-1979/80, когда ему исполнилось 19 лет, забросил 51 шайбу.
 
19-летний Веренски стал лучшим новичком среди защитников по голам (11), передачам (36) и очкам (47), а также стал лучшим среди всех новичков по показателю полезности (плюс-17). В 78 матчах он в среднем проводил на льду по 20:54 минут. Веренски занял второе место по результативности среди всех защитников в истории «Коламбус Блю Джекетс» после Джеймса Висневски, в сезоне-2013/14 набравшего 51 очко. Также он установил клубный рекорд результативности для новичков, превзойдя достижение Рика Нэша, который в сезоне-2002/03 набрал 39 баллов. Веренски был выбран «Блю Джекетс» под восьмым номером драфта-2015.

Источник — НХЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.