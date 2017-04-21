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Кубок Стэнли. Питтсбург и Нэшвилл идут дальше. Матчи четверга

Статистика и видеообзоры поединков

  • 21.04.2017 12:39
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НХЛ. Нэшвилл - Чикаго
© НХЛ. Нэшвилл - Чикаго
В четверг в плей-офф Кубка Стэнли были сыграны четыре встречи. 
 
Монреаль - Рейнджерс - 2:3 (ОТ; счет в серии — 2:3)
1-й период
1:0 Монреаль - Арттури Лехконен - 2 (Натан Болью - 1, Алекс Гальченюк - 3), 12:07 
1:1 Рейнджерс - Джеспер Фаст - 2 (Мика Зибанежад - 2), 15:56, в меньшинстве 
2:1 Монреаль - Брендан Галлахер - 1 (Андрей Марков - 1, Арттури Лехконен - 1), 16:20, в большинстве 
2-й период
2:2 Рейнджерс - Брэйди Скей - 2 (Рик Нэш - 1, Джимми Веси - 2), 18:28
1-й овертайм
2:3 Рейнджерс - Мика Зибанежад - 1 (Крис Крайдер - 1), 14:22
 
«Рейнджеры» впервые с 13 мая 2015 года выиграли матч плей-офф в овертайме. Тогда они победили в седьмом матче второго раунда Вашингтон. Нью-йоркская команда два раза играла в большинстве и не забила (к слову, в этой серии она не воспользовалась ни одним из 14 удалений Монреаля). «Канадиенс» реализовали одно большинство из четырех.
 
 
Питтсбург - Коламбус - 5:2 (4:1)
1-й период
1:0 Питтсбург - Фил Кессел - 2 (Джастин Шульц - 3, Евгений Малкин - 7), 09:07, в большинстве 
2-й период
2:0 Питтсбург - Брайан Раст - 3 (Фил Кессел - 5, Евгений Малкин - 8), 01:07
3:0 Питтсбург - Брайан Раст - 4 (Рон Хэйнси - 2), 03:50
3:1 Коламбус - Вилльям Карлссон - 2 (Сэм Ганье - 2), 09:30
3:2 Коламбус - Бун Дженнер - 2 (Сет Джонс - 2, Кэм Аткинсон - 1), 12:24, в большинстве
3-й период
4:2 Питтсбург - Сидни Кросби - 2 (Евгений Малкин - 9, Фил Кессел - 6), 05:31, в большинстве
5:2 Питтсбург - Скотт Уилсон - 1 (Тревор Дэйли - 1, Конор Шири - 2), 06:22
 
Вратарь хозяев Марк-Андре Флери, Вторая звезда матча, записал на свой счет 49 сэйвов. Он одержал свою 57-ю победу в плей-офф и стал рекордсменом клуба по этому показателю. Действующие обладатели Кубка Стэнли выиграли серию со счетом 4-1. Во втором раунде они встретятся с Вашингтоном или Торонто. Центрфорварду «Пингвинов» Сидни Кросби осталось набрать три очка в плей-офф, чтобы догнать Яромира Ягра и занять второе место в истории клуба по результативности (147). Он также догонит Марио Лемье и разделит с ним первое место в истории команды по голевым передачам в плей-офф (96), если еще три раза поможет отличиться своим партнерам.  
 
 
Нэшвилл - Чикаго - 4:1 (4:0)
2-й период
1:0 Нэшвилл - Роман Йоси - 1 (Райан Эллис - 2, Райан Джохансен - 5), 09:41
3-й период
2:0 Нэшвилл - Кольтон Сиссонс - 2 (Виктор Арвидссон - 2, Райан Эллис - 3), 08:52
3:0 Нэшвилл - Роман Йоси - 2 (Кольтон Сиссонс - 1, Остин Ватсон - 1), 10:21
3:1 Чикаго - Джонатан Тэйвз - 1 (Артемий Панарин - 1, Патрик Кейн - 1), 14:42, в большинстве
4:1 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 2 (Филип Форсберг - 3, ПиКей Суббан - 2), 18:12, в пустые ворота
 
Вратарь хозяев Пекка Ринне, Первая звезда поединка, сделал 30 сэйвов, а за всю серию пропустил только три шайбы. Нэшвилл впервые в истории выиграл серию плей-офф Кубка Стэнли в четырех матчах. «Хищники» четвертый раз в своей истории вышли во второй раунд, где сыграют с победителем пары Миннесота — Сент-Луис. 1 апреля Чикаго обеспечил себе первое место в Западной конференции и с того момента не выиграл ни разу, уступив в восьми встречах подряд. Третий раз в истории победитель конференции всухую проиграл первый раунд. Ранее такое случалось в 1981 году с Монреалем и в 1993 году с самими же «Блэкхокс». 
 
 
Эдмонтон - Сан-Хосе - 4:3 (ОТ; 3:2)
1-й период
1:0 Эдмонтон - Патрик Марун - 1 (Мэттью Беннинг - 1), 05:28 
1:1 Сан-Хосе - Миккел Бёдкер - 1 (Крис Тьерни - 1, Маркус Соренсен - 1), 10:12 
1:2 Сан-Хосе - Патрик Марло - 2 (Джо Торнтон - 2, Бренден Диллон - 1), 15:52 
2-й период
1:3 Сан-Хосе - Дэвид Щлемко - 2 (Миккел Бёдкер - 1, Джоэл Уорд - 3), 08:38
2:3 Эдмонтон - Марк Летесту - 1 (Леон Драйзайтль - 1, Коннор Макдэвид - 2), 18:33, в большинстве
3-й период
3:3 Эдмонтон - Оскар Клефбом - 2 (Дэвид Деарнэ - 1, Мэттью Беннинг - 2), 17:14
1-й овертайм
4:3 Эдмонтон - Дэвид Деарнэ - 1 (Леон Драйзайтль - 2, Андрей Секера - 1), 18:15
 
Голкипер гостей Мартин Джонс сделал 44 сэйва, в том числе 13 в овертайме, и стал Второй звездой матча, однако его команда проиграла. Между голами Маруна и Бёдкера (т.е. менее чем за 5 минут) хоккеисты Эдмонтона трижды попадали в штанги.

Источник — Sport.ua

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