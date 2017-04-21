Александр САВИЦКИЙ: «Все готовы к чемпионату мира, уже рвутся в бой»

В гостях у Sport.ua побывал главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Савицкий. Он рассказал о том, в каком состоянии сейчас находится национальная команда, как собираются противостоять Венгрии и почему некоторые игроки не сыграют за сборную.

— Что больше всего волнует накануне старта чемпионата мира?

— Всегда есть какие-то мелочи, которые волнуют, никуда от этого не денешься. В основном все готовы, уже рвутся в бой.

— Мельникова и Карпенко «отцепили» от сборной. Чем они вас не устроили?

— Мельникову нужно делать операцию, он после финала приехал в сборную с травмой. Подлечили, но травма усугубилась, нужно хирургическое вмешательство. А Сева... Мы поговорили, объяснили, больше в плане психологии есть к нему вопросы. У него нет уверенности, которую хотелось бы видеть. Хотя он — парень одаренный. Мы договорились, что в следующем году он изменит свою психологию вместе с нами.

— Будет ли в составе 18-летний гигант Андрей Денискин? Насколько он вырос в профессиональном плане за год выступлений в США?

— Не знаю, насколько он вырос в США. Мы за молодыми хоккеистами следим, я его давно знаю. Он мне нравится, габаритный нападающий, может забить. В составе у нас сейчас травмоопасная ситуация, поэтому будем тянуть до последнего. Определимся, когда настанет час «X».

— Захарченко — №1 среди вратарей. Кто будет вторым номером — Дьяченко или Бесхлебный?

— У нас есть тренер по вратарям Павел Петрович Михоник, он дает нам советы, а мы уже определяемся. Готовятся три вратаря, определимся так же, как и с полевыми игроками.

— Появление лучшего бомбардира регулярного чемпионата Белоруссии Андрея Михнова в сборной уже исключено?

— Да, уже исключено.

— Чем не устроил тренерский штаб защитник Виталий Андрейкив?

— Он в «Кременчуг» приехал в середине сезона, сразу после Нового года. Рассчитывали на то, что командировка за рубеж на него как-то повлияла. Сейчас у него нет той надежности, уверенности, которая была. Поэтому в этот раз он не попал в состав. Хотя мы на него рассчитываем в будущем.

— Наблюдали за тренировками сборной Южной Кореи, которые она уже проводила во Дворце спорта? Или, учитывая, что обыгрывали азиатов на Еврочеллендже в овертайме, имеете полное понятие, что из себя представляет эта команда?

— Мы имеем представление, просматривали тренировку. Но пока что у нас все мысли о дебютной игре на чемпионате мира с Венгрией.

— Сборная Украины не сыграла ни одного контрольного матча в рамках подготовки к чемпионату мира. Это тактический ход или суровая реальность украинского хоккея?

— Скорее всего, это нехватка времени на подготовку. Мы брали во внимание то, что у нас плей-офф поздно заканчивается. Такие товарищеские игры нужно заранее планировать. Но у нас нет той ширины состава, где мы могли бы каких-то дублеров выпустить и сыграть.

— Насколько игроки «Донбасса» и «Кременчуга» смогли объединиться в сборной во имя общей цели? В чемпионате Украины у них было весьма нервное финальное противостояние...

— У нас все ребята достаточно воспитанные. Ни открытой, ни скрытой вражды нет. Этот вопрос даже не поднимался, никто об этом не задумывается. У нас все сейчас под флагом сборной Украины, все одно целое, все вместе, друг за друга.

— Когда вы приходили к нам в прошлый раз, то сказали: «Нужно прыгнуть выше головы». Занять первое, второе место в этой группе — значит прыгнуть выше головы?

— Понятно, что здесь будут совершенно не такие игры, как в прошлом году, совсем другие команды. Прыгнуть выше головы, конечно, надо. Пока мы настраиваемся на первую игру, затем уже будем дальше плясать.

— Кто будет капитаном сборной Украины? Капитан назначается вами или выбирается командой?

— По традиции капитана назначаю я. Никогда не было вопросов по этому поводу. В этом году также буду назначать я. У нас есть кандидаты на капитана и на помощника. Мы объявим это совсем скоро.

— Решился ли вопрос с билетами для игроков? Как часто к вам сейчас обращаются знакомые, друзья с просьбой достать билетик на матч сборной Украины?

— Очень много звонков, делаем все возможное. Что касается команды, организаторы даже перевыполнили план, насколько мне известно.

— Сколько положено билетов на каждого игрока?

— Изначально планировалось по два билета, но сейчас квота возросла в два раза.

— Какими будут спецбригады нашей сборной на чемпионате? Серьезное ли внимание уделяете игре в неравных составах?

— Спецбригады есть, есть в планах в меньшинстве кого-то побольше выпускать, и наоборот. В общем, работаем над этим компонентом, чтобы быть во всеоружии.

— Почему так много отказников? Игроки не хотят защищать цвета национальной команды?

— Игры за сборную, когда ты надеваешь футболку с гербом страны — это особые ощущения. Не будешь делать это просто так. Думаю, у нас все готовы. Это не пустой звук — сборная Украины.

— Вопрос от пользователя Sport.ua. Можете назвать реальную причину отказа Рамазанова? Ведь сколько раз под формулировкой «по семейным обстоятельствам» скрывается банальное желание не светиться в сборной по причине наклевывающегося контракта в России! И, если вернуться на год назад, решение по Падакину принималось при вашем участии? Или это было единоличное решение Брезвина? Были ли какие легальные способы воспрепятствовать ему?

— Рамазанов изначально контактировал с начальником нашей команды. Потом позвонил лично мне, объяснил, что его жена вот-вот должна родить, помочь некому. И он сказал, что не будет принимать участие в чемпионате мира. Лично мое мнение: семья — превыше всего, это его выбор. Какие у него есть подноготные ситуации, мне неизвестно. Я говорю как есть: Рамазанов отказался из-за того, что у него беременная жена.

По Падакину... Не знаю, что имеется в виду «в прошлом году». То, что он писал письма, отказы от сборной. В этом году Дмитрий Иванович Пидгурский лично разговаривал с его мамой и с ним. Он сказал, что не примет участие, потому что он играет в КХЛ. То же самое у нас с Поникаровским и Гайдученко. Мы лично общались, они пока не готовы защищать цвета национальной сборной ввиду финансового положения. Как известно, возраст хоккеиста не сильно длинный. Пока что у них такой выбор. Пока есть возможность, нужно зарабатывать.

— Стоит ли натурализовывать игроков? Здесь палка в двух концах. Для того, чтобы натурализовывать — нужно что-то обещать, чтобы у игроков была мотивация. А для этого нужны средства. Была ли какая-то дилемма? Или вообще не возникало дилеммы по поводу натурализации игроков, учитывая возможности федерации?

— Не хочу называть фамилии, у нас было несколько белорусов «на карандаше». Там по документам непонятные ситуации, поэтому мы решили пока этого не делать. Как по мне, если натурализовывать, то нужен стоящий хоккеист. Просто так лишь бы кого-нибудь — смысла нет.

— Что сборной Украины нужно сделать в матчах чемпионата мира?

— О всех матчах я не буду говорить. У нас есть первый матч, против Венгрии, мы к нему готовимся. Постараемся сыграть раскрепощенно, активно. Если не получится так — мы готовы играть и от обороны. Если нужно, можем даже максимально просто играть. Как пойдет.

— То, что все игроки представляют внутреннее первенство — это плюс или минус в данной ситуации?

— Будем надеяться, что плюс.

Беседовал Максим РОЗЕНКО, текстовая версия — Дария ОДАРЧЕНКО