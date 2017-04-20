Падакин, Поникаровский и Гайдученко отказались играть за сборную на ЧМ

Главный тренер сборной Украины Александр Савицкий рассказал, что форварды ХК «Сочи» Павел Падакин и «Кунлунь Ред Стар» Алексей Поникаровский, а также вратарь «Медвешчака» Сергей Гайдученко отказались играть в составе сборной Украины на домашнем чемпионате.

Хоккеисты решили не получать статус легионера, а также не рисковать здоровьем после сезона в КХЛ.

Напомним, чемпионат мира в дивизионе ІА пройдет в Киеве с 22-го по 28 апреля. Сборная Украины сыграет в группе с Казахстаном, Австрией, Венгрией, Польшей и Южной Кореей.