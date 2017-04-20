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Падакин, Поникаровский и Гайдученко отказались играть за сборную на ЧМ

Хоккеисты решили не получать статус легионера в своих клубах

  • 20.04.2017 16:50
  • 504 просмотров
  • 3 комментария
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Sport.ua. Александр Савицкий
© Sport.ua. Александр Савицкий

Главный тренер сборной Украины Александр Савицкий рассказал, что форварды ХК «Сочи» Павел Падакин и «Кунлунь Ред Стар» Алексей Поникаровский, а также  вратарь «Медвешчака» Сергей Гайдученко отказались играть в составе сборной Украины на домашнем чемпионате.

Хоккеисты решили не получать статус легионера, а также не рисковать здоровьем после сезона в КХЛ.

Напомним, чемпионат мира в дивизионе ІА пройдет в Киеве с 22-го по 28 апреля. Сборная Украины сыграет в группе с Казахстаном, Австрией, Венгрией, Польшей и Южной Кореей.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Трактор
      Трактор, 20.04.2017 17:12
    -4
    Хоккеисты решили не получать статус легионера
    ____________________
    этого стоило ожидать
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    Lemieux
      Lemieux, 20.04.2017 17:31
    +1
    Муд@звоны. Хотя, вряд ли кто удивлен.
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    King King
    online
      King King, 20.04.2017 17:34
    +2
    Трактор, 20.04.2017 17:12
    Хоккеисты решили не получать статус легионера
    ____________________
    этого стоило ожидать
    "ватан" -обоснуй-"этого стоило ожидать"
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