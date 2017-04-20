ПОБЕДОНОСЦЕВ: Фавориты чемпионата мира – Казахстан, Австрия и Венгрия

Защитник сборной Украины и «Дженералз» поделился эмоциями накануне старта чемпионата мира в дивизионе 1A, который пройдет в столичном Дворце спорта.

«Мандража перед стартом нет. Все ребята готовы к турниру и настроены оптимистично. Настраиваемся на победу в каждой игре. Постараемся показать свой лучший хоккей и порадовать своих болельщиков».

«Фаворитами являются сборные, которые последнее время выступали в элитном дивизионе. Это Казахстан, Австрия, Венгрия. Но мы готовы дать бой всем, включая Польшу и Южную Корею. Будем стараться в каждой игре зарабатывать очки и подниматься в турнирной таблице», - сказал Победоносцев на веб-конференции Sport.ua

Сборная Украины первый матч на турнире проведет 22 апреля против сборной Венгрии. Начало встречи в 13:30.