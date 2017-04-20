Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Украина теряет еще одного хоккеиста перед чемпионатом мира

Андрей Михнов не успевает восстановиться после травмы

  • 20.04.2017 16:07
  • 69 просмотров
  • 0 комментария
Метки
junost.org. Андрей Михнов
© junost.org. Андрей Михнов

Главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Савицкий сообщил о том, что опытный нападающий минской «Юности» Андрей Михнов, который является одним из ведущих игроков национальной команды, не сможет принять участие в чемпионате мира.

33-летний хоккеист не успевает восстановиться после травмы, которую получил в плей-офф чемпионата Беларуси.

Ранее расположение сборной Украины покинули Владимир Романенко, Виталий Андрейкив и Севастьян Карпенко. Виктор Захаров и Алексей Мельников также не успеет восстановиться к турниру.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.