Украина теряет еще одного хоккеиста перед чемпионатом мира

Главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Савицкий сообщил о том, что опытный нападающий минской «Юности» Андрей Михнов, который является одним из ведущих игроков национальной команды, не сможет принять участие в чемпионате мира.
33-летний хоккеист не успевает восстановиться после травмы, которую получил в плей-офф чемпионата Беларуси.
Ранее расположение сборной Украины покинули Владимир Романенко, Виталий Андрейкив и Севастьян Карпенко. Виктор Захаров и Алексей Мельников также не успеет восстановиться к турниру.
Источник — Sport.ua
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