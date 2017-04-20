Украина теряет еще одного хоккеиста перед чемпионатом мира

Главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Савицкий сообщил о том, что опытный нападающий минской «Юности» Андрей Михнов, который является одним из ведущих игроков национальной команды, не сможет принять участие в чемпионате мира.

33-летний хоккеист не успевает восстановиться после травмы, которую получил в плей-офф чемпионата Беларуси.

Ранее расположение сборной Украины покинули Владимир Романенко, Виталий Андрейкив и Севастьян Карпенко. Виктор Захаров и Алексей Мельников также не успеет восстановиться к турниру.