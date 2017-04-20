Александр САВИЦКИЙ: «С заявкой тянем до последнего»

Главный тренер «сине-желтых» рассказал, как его команда готовится к чемпионату мира в группе 1A, который 22 апреля стартует в киевском Дворце Спорта. Первый матч сборная Украины проведет с Венгрией. Начало встречи в 13:30.

«Что больше всего волнует перед стартом? Есть мелочи, которые всегда присутствуют. Этого не избежать. В основном все ребята готовы и рвутся в бой. Каких-то больших волнений нет.

Почему отсеял Мельникова и Карпенко? Мельникову нужно делать операцию. После финала чемпионата Украины он приехал в сборную с травмой. Она усугубилась. С Карпенко мы поговорили, объяснили. С ним вопрос больше в плане психологии. У него нет уверенности, которую бы мы хотели видеть.

Андрей Денискин? Не знаю, насколько он вырос в США. Мы за молодыми игроками смотрим, он габаритный нападающий, может забить. Будет ли он в заявке? У нас такая травмоопасная ситуация, поэтому с окончательной заявкой тянем до последнего – определимся завтра, когда настанет час X» - сказал Савицкий.