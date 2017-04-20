Мельников та Карпенко не зіграють на чемпіонаті світу

Список гравців національної збірної команди України, що продовжують підготовку до чемпіонату світу з хокею, скоротився ще на два прізвища.

Через травму участь у змаганні не братиме захисник-універсал хокейного клубу «Кременчук» Олексій Мельников. В той же час після вчорашнього двостороннього поєдинку за рішенням тренерського штабу табір команди залишив ще один представник срібного призера національного чемпіонату Севастьян Карпенко. Тренерський штаб подякував обом виконавцям за роботу.