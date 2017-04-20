Мельников та Карпенко не зіграють на чемпіонаті світу

Список гравців національної збірної команди України, що продовжують підготовку до чемпіонату світу з хокею, скоротився ще на два прізвища.
Через травму участь у змаганні не братиме захисник-універсал хокейного клубу «Кременчук» Олексій Мельников. В той же час після вчорашнього двостороннього поєдинку за рішенням тренерського штабу табір команди залишив ще один представник срібного призера національного чемпіонату Севастьян Карпенко. Тренерський штаб подякував обом виконавцям за роботу.
Відзначимо, що участь у двосторонньому матчі взяв Роман Благий, який продовжує відновлення після травми. Сама ж гра пройшла у закритому режимі.
Раніше збірну покинули Романенко та Андрейків, а також Захаров, який не встигне відновитися до старту турніру.
Раніше збірну покинули Романенко та Андрейків, а також Захаров, який не встигне відновитися до старту турніру.
Источник — Федерация хоккея Украины
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