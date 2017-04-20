В среду были сыграны четыре встречи плей-офф Кубка Стэнли.

Бостон - Оттава - 0:1 (счет в серии – 1:3)

3-й период

0:1 Оттава - Бобби Райан - 3 (Эрик Карлссон - 5, Дерик Брассар - 3), 05:49

Первой звездой матча стал правый крайний гостей Бобби Райан, забивший единственный гол. В этой серии на его счету уже три заброшенные шайбы. В 62 играх регулярного сезона он забил 13 раз. Второй звездой был признан вратарь «Сенаторов» Крэйг Андерсон, отразивший 22 броска в створ. Андерсон четыре раза играл «на ноль» в матчах плей-офф: три раза в составе Оттавы, один за Колорадо в 2010-м. «Сенаторы» выиграли все четыре матча, которые команда провела в Бостоне в этом сезоне.

Торонто - Вашингтон - 4:5 (2:2)

1-й период

0:1 Вашингтон - Ти Джей Оши - 1 (Никлас Бэкстрем - 2, Нэйт Шмидт - 2), 02:58

0:2 Вашингтон - Александр Овечкин - 3 (Кевин Шаттенкирк - 2), 04:34, в большинстве

1:2 Торонто - Зак Химан - 1 (Джэйк Гардинер - 2, Вилльям Нюландер - 1), 05:16

1:3 Вашингтон - Том Уилсон - 2 (Ларс Эллер - 1, Дмитрий Орлов - 2), 13:41

1:4 Вашингтон - Том Уилсон - 3 (Андре Бураковски - 2, Брукс Орпик - 1), 16:04

2-й период

2:4 Торонто - Джеймс ван Римсдик - 2 (Морган Райлли - 3, Митчелл Мэрнер - 2), 05:39, в большинстве

3-й период

3:4 Торонто - Остон Мэттьюз - 2 (Мэтт Ханвик - 1, Коннор Браун - 1), 12:00

3:5 Вашингтон - Ти Джей Оши - 2 (Никлас Бэкстрем - 3), 12:59

4:5 Торонто - Тайлер Бозак - 2 (Митчелл Мэрнер - 3, Вилльям Нюландер - 2), 19:33

При счете 4:2 «Кленовые листья» почти две минуты (1:54) играли впятером против троих, но не смогли воспользоваться таким солидным преимуществом. Правый крайний гостей Том Уилсон, Вторая звезда поединка, впервые забил больше одной шайбы за игру в своей карьере (он в сумме провел 345 игp регулярных сезонов и плей-офф).

Сент-Луис - Миннесота - 0:2 (3:1)

1-й период

0:1 Миннесота - Чарли Койл - 2, 16:50

2-й период

0:2 Миннесота - Мартин Ханзал - 1 (Джейсон Поминвиль - 1, Нэйт Проссер - 1), 16:41

Голкипер гостей Деван Дубник, Первая звезда встречи, отразил все 28 бросков по своим воротам и оформил второй в карьере шатаут в плей-офф Кубка Стэнли, чем помог Миннесоте избежать окончания сезона. «Дикие» после гола Чарли Койла (Вторая звезда) за 214:38 минут серии впервые повели в счете.

Калгари - Анахайм - 1:3 (0:4)

1-й период

0:1 Анахайм - Патрик Ивз - 1, 05:38

0:2 Анахайм - Нэйт Томпсон - 2 (Рикард Ракелл - 3, Кори Перри - 2), 06:46

2-й период

1:2 Калгари - Шон Монахан - 4 (Крис Верстиг - 3, Трой Брауэр - 2), 16:07, в большинстве

3-й период

1:3 Анахайм - Райан Гецлаф - 3, 19:53, в пустые ворота

Анахайм стал первым участником второго раунда плей-офф Кубка Стэнли. Команда пятый раз в своей истории выиграла серию «всухую». «Флэймз» второй раз подряд вылетели из плей-офф, проиграв «Уткам». Во втором раунде плей-офф 2015 года серия продлилась пять матчей. Анахайм выиграл восемь матчей подряд с учетом регулярного сезона. Калгари проиграл первые три встречи серии с разницей в одну шайбу, а в четвертой уступил в две (с голом в пустые ворота).



