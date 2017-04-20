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Кубок Стэнли. Анахйм первым вышел во второй раунд. Матчи среды

Статистика и видеообзоры поединков

  • 20.04.2017 10:55
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НХЛ. Калгари - Анахайм
© НХЛ. Калгари - Анахайм
В среду были сыграны четыре встречи плей-офф Кубка Стэнли.
 
Бостон - Оттава - 0:1 (счет в серии – 1:3)
3-й период
0:1 Оттава - Бобби Райан - 3 (Эрик Карлссон - 5, Дерик Брассар - 3), 05:49 
 
Первой звездой матча стал правый крайний гостей Бобби Райан, забивший единственный гол. В этой серии на его счету уже три заброшенные шайбы. В 62 играх регулярного сезона он забил 13 раз. Второй звездой был признан вратарь «Сенаторов» Крэйг Андерсон, отразивший 22 броска в створ. Андерсон четыре раза играл «на ноль» в матчах плей-офф: три раза в составе Оттавы, один за Колорадо в 2010-м. «Сенаторы» выиграли все четыре матча, которые команда провела в Бостоне в этом сезоне.
 
 
Торонто - Вашингтон - 4:5 (2:2)
1-й период
0:1 Вашингтон - Ти Джей Оши - 1 (Никлас Бэкстрем - 2, Нэйт Шмидт - 2), 02:58 
0:2 Вашингтон - Александр Овечкин - 3 (Кевин Шаттенкирк - 2), 04:34, в большинстве 
1:2 Торонто - Зак Химан - 1 (Джэйк Гардинер - 2, Вилльям Нюландер - 1), 05:16 
1:3 Вашингтон - Том Уилсон - 2 (Ларс Эллер - 1, Дмитрий Орлов - 2), 13:41 
1:4 Вашингтон - Том Уилсон - 3 (Андре Бураковски - 2, Брукс Орпик - 1), 16:04 
2-й период
2:4 Торонто - Джеймс ван Римсдик - 2 (Морган Райлли - 3, Митчелл Мэрнер - 2), 05:39, в большинстве
3-й период
3:4 Торонто - Остон Мэттьюз - 2 (Мэтт Ханвик - 1, Коннор Браун - 1), 12:00
3:5 Вашингтон - Ти Джей Оши - 2 (Никлас Бэкстрем - 3), 12:59
4:5 Торонто - Тайлер Бозак - 2 (Митчелл Мэрнер - 3, Вилльям Нюландер - 2), 19:33
 
При счете 4:2 «Кленовые листья» почти две минуты (1:54) играли впятером против троих, но не смогли воспользоваться таким солидным преимуществом. Правый крайний гостей Том Уилсон, Вторая звезда поединка, впервые забил больше одной шайбы за игру в своей карьере (он в сумме провел 345 игp регулярных сезонов и плей-офф).
 
 
Сент-Луис - Миннесота - 0:2 (3:1)
1-й период
0:1 Миннесота - Чарли Койл - 2, 16:50 
2-й период
0:2 Миннесота - Мартин Ханзал - 1 (Джейсон Поминвиль - 1, Нэйт Проссер - 1), 16:41
 
Голкипер гостей Деван Дубник, Первая звезда встречи, отразил все 28 бросков по своим воротам и оформил второй в карьере шатаут в плей-офф Кубка Стэнли, чем помог Миннесоте избежать окончания сезона. «Дикие» после гола Чарли Койла (Вторая звезда) за 214:38 минут серии впервые повели в счете.
 
 
Калгари - Анахайм - 1:3 (0:4)
1-й период
0:1 Анахайм - Патрик Ивз - 1, 05:38 
0:2 Анахайм - Нэйт Томпсон - 2 (Рикард Ракелл - 3, Кори Перри - 2), 06:46 
2-й период
1:2 Калгари - Шон Монахан - 4 (Крис Верстиг - 3, Трой Брауэр - 2), 16:07, в большинстве
3-й период
1:3 Анахайм - Райан Гецлаф - 3, 19:53, в пустые ворота
 
Анахайм стал первым участником второго раунда плей-офф Кубка Стэнли. Команда пятый раз в своей истории выиграла серию «всухую». «Флэймз» второй раз подряд вылетели из плей-офф, проиграв «Уткам». Во втором раунде плей-офф 2015 года серия продлилась пять матчей. Анахайм выиграл восемь матчей подряд с учетом регулярного сезона. Калгари проиграл первые три встречи серии с разницей в одну шайбу, а в четвертой уступил в две (с голом в пустые ворота).

Источник — Sport.ua

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