Украина проиграла второй матч на чемпионате мира

Юниорская сборная Украины уступила во втором поединке подряд на чемпионате мира в дивизионе 1В.
В четвертом матче турнира украинцы проиграли сборной Австрии со счетом 1:2 и практически лишились шансов на повышение в классе.
Напомним, в первых двух матчах ЧМ украинские юниоры одержали победы над Италией (4:2) и Польшей (3:2 ОТ), а в третьем в овертайме уступили Японии.
Украина – Австрия 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Шайбы: 20:07 Морозов (Даниленко) – 1:0; 28:04 Пусник (Штуклер, Вольфарт – больш.) – 1:1; 40:27 Росси (Баумгартнер) – 1:2
Вратари: Петленко – Шмидт
Броски: 21 (8+6+7) – 23 (7+9+7)
Штраф: 4 – 10
Источник — Sport.ua
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