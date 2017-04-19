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Украина проиграла второй матч на чемпионате мира

Украинские юниоры практически лишились шансов на повышение в классе

  • 19.04.2017 23:54
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Украина проиграла второй матч на чемпионате мира

Юниорская сборная Украины уступила во втором поединке подряд на чемпионате мира в дивизионе 1В.

В четвертом матче турнира украинцы проиграли сборной Австрии со счетом 1:2 и практически лишились шансов на повышение в классе.

Напомним, в первых двух матчах ЧМ украинские юниоры одержали победы над Италией (4:2) и Польшей (3:2 ОТ), а в третьем в овертайме уступили Японии.

Украина – Австрия 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 20:07 Морозов (Даниленко) – 1:0; 28:04 Пусник (Штуклер, Вольфарт – больш.) – 1:1; 40:27 Росси (Баумгартнер) – 1:2

Вратари: Петленко – Шмидт

Броски: 21 (8+6+7) – 23 (7+9+7)

Штраф: 4 – 10

Источник — Sport.ua

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