Украина U-18 – Австрия U-18. LIVE с 21:00

В среду 19-го апреля юниорская сборная Украины проведет свой предпоследний поединок на чемпионате мира в Дивизионе IB, который проходит в словенском Бледе. Соперником украинцев будет сборная Австрии.

Напомним, что первые два матча на турнире команда Олега Игнатьева выиграла, переиграв Польшу и Италию. В третьей встрече украинцы в овертайме уступили Японии.

Смотрите прямую трансляцию матча, начиная с 21:00 по киевскому времени.