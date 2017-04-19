Украина U-18 – Австрия U-18. LIVE с 21:00

В среду 19-го апреля юниорская сборная Украины проведет свой предпоследний поединок на чемпионате мира в Дивизионе IB, который проходит в словенском Бледе. Соперником украинцев будет сборная Австрии.
Напомним, что первые два матча на турнире команда Олега Игнатьева выиграла, переиграв Польшу и Италию. В третьей встрече украинцы в овертайме уступили Японии.
Смотрите прямую трансляцию матча, начиная с 21:00 по киевскому времени.
Автор — Сергей Цыба, Sport.ua
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