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Украина U-18 – Австрия U-18. LIVE с 21:00

Четвертый поединок украинских юниоров на чемпионате мира в Словении

  • 19.04.2017 16:35
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В среду 19-го апреля юниорская сборная Украины проведет свой предпоследний поединок на чемпионате мира в Дивизионе IB, который проходит в словенском Бледе. Соперником украинцев будет сборная Австрии.
 
Напомним, что первые два матча на турнире команда Олега Игнатьева выиграла, переиграв Польшу и Италию. В третьей встрече украинцы в овертайме уступили Японии.
 
Смотрите прямую трансляцию матча, начиная с 21:00 по киевскому времени.
 

Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

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