Сборная Австрии приедет в Киев без игроков НХЛ

Сборная Австрии назвала расширенный состав на чемпионат мира в Дивизионе IA, который пройдет в киевском Дворце спорта 22 по 28 апреля. В столицу Украины тренерский штаб австрийцев привезет 25 исполнителей: 3 вратаря, 9 защитников и 13 нападающих.

В окончательную заявку на турнир попадут 22 хоккеиста.

Отметим, что не смогут помочь сборной Австрии в Киеве три представителя этой страны в НХЛ. Форвард Михаэль Грабнер в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» выступает в плей-офф Кубка Стэнли. Другие известные нападающие Михаэль Раффль из «Филадельфии» и Томас Ванек из «Флориды», несмотря на невыход своих клубов в плей-офф, в лагерь сборной не приезжали.

Чемпионат мира в Киеве Австрия стартует в субботу 22-го апреля матчем с Казахстаном. С Украиной австрийцы сыграют во вторник 25-го апреля.