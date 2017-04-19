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Кубок Стэнли. Рейнджерс и Сан-Хосе сравняли счет в сериях

Статистика и видеообзоры поединков вторника

  • 19.04.2017 09:37
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НХЛ. Рейнджерс - Монреаль
© НХЛ. Рейнджерс - Монреаль
Во вторник в плей-офф Кубка Стэнли были сыграны три встречи. 
 
Рейнджерс - Монреаль - 2:1 (счет в серии — 2:2)
1-й период
1:0 Рейнджерс - Джеспер Фаст - 1, 11:39 
1:1 Монреаль - Торри Митчелл - 1 (Ши Вебер - 2, Александр Радулов - 4), 18:37 
2-й период
2:1 Рейнджерс - Рик Нэш - 2 (Райан МакДона - 1), 04:28
 
Нью-йоркская команда до этого матча потерпела шесть поражений подряд на своем льду в плей-офф, но наконец-то прервала неприятную традицию. «Рейнджеры» два раза играли в большинстве и опять не смогли этим воспользоваться (0 из 12 в серии). Монреаль также не сумел реализовать ни одно из трех удалений в составе соперника в этой игре.
 
 
Коламбус - Питтсбург - 5:4 (1:3)
1-й период
1:0 Коламбус - Джек Джонсон - 1 (Дэвид Савар - 1), 11:46 
2:0 Коламбус - Джош Андерсон - 1 (Вилльям Карлссон - 1, Кайл Куинси - 1), 18:56 
2-й период
3:0 Коламбус - Маркус Нютиваара - 1 (Бун Дженнер - 1, Брэндон Саад - 1), 04:48
3:1 Питтсбург - Патрик Хорнквист - 2 (Джастин Шульц - 2, Фил Кессел - 3), 06:43, в большинстве
3:2 Питтсбург - Рон Хэйнси - 1 (Фил Кессел - 4, Евгений Малкин - 5), 16:24
3-й период
4:2 Коламбус - Вилльям Карлссон - 1 (Мэтт Калверт - 1), 00:27
4:3 Питтсбург - Том Кунхакль - 1 (Мэтт Каллен - 2, Йан Коул - 3), 02:10
5:3 Коламбус - Бун Дженнер - 1 (Брэндон Саад - 2, Маркус Нютиваара - 1), 05:37
5:4 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 5 (Фил Кессел - 5, Евгений Малкин - 6), 19:32, в меньшинстве
 
Коламбус впервые выиграл матч плей-офф в основное время. Всего на счету команды три победы и 11 поражений в поединках розыгрыша Кубка Стэнли, причем все победы были одержаны над «Пингвинами». «Блю Джекетс» пропускали не менее трех шайб во всех 14 поединках плей-офф в своей истории, а 10 раз пропускали четыре и более. 
 
 
Сан-Хосе - Эдмонтон - 7:0 (2:2)
1-й период
1:0 Сан-Хосе - Джо Павелски - 1 (Джастин Браун - 1, Патрик Марло - 1), 00:15 
2:0 Сан-Хосе - Логан Кутюр - 1 (Джо Павелски - 2, Брент Бернс - 1), 11:02, в большинстве 
2-й период
3:0 Сан-Хосе - Патрик Марло - 1 (Брент Бернс - 2), 02:02, в большинстве
4:0 Сан-Хосе - Маркус Соренсен - 1 (Дэвид Щлемко - 1, Джоэл Уорд - 1), 09:46
5:0 Сан-Хосе - Логан Кутюр - 2 (Янник Хансен - 1, Джоэл Уорд - 2), 12:52
6:0 Сан-Хосе - Джо Павелски - 2 (Брент Бернс - 3, Джо Торнтон - 1), 16:46, в большинстве
3-й период
7:0 Сан-Хосе - Дэвид Щлемко - 1 (Томаш Гертл - 2, Марк-Эдуард Власик - 3), 06:45, в большинстве
 
«Акулы» повторили клубный рекорд по числу забитых голов в матче плей-офф и установили новый рекорд, реализовав четыре большинства из восьми. Семь голов Сан-Хосе забивал 30 апреля 1999 года в четвертом матче первого раунда плей-офф против Колорадо, а также 20 апреля 2014 года во втором матче первого раунда против Лос-Анджелеса. Вратарь хозяев Мартин Джонс, Третья звезда встречи, отразил 23 броска в створ и оформил четвертый шатаут в плей-офф. Предыдущие три произошли в прошлом году, когда «Акулы» дошли до финала Кубка Стэнли. 

Источник — Sport.ua

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