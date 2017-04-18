Украина уступила Японии в овертайме

После двух побед над Италией (4:2) и Польшей (3:2 ОТ) юношеская сборная Украины в третьем туре уступила ровесникам из Японии. Поединок удачно начался для «сине-желтых», которые к концу первого периода повели в счете 2:0 после шайб Пересунько и Кривошапкина. Но японцы во втором периоде отыграли две шайбы

В конце второго и начале третьего периодов Пересунько и Кривошапкин снова показали себя с наилучшей стороны, оформив по дублю. Но снова удержать преимущество в счете команде Олега Игнатьева не удалось. Дубль Даики Миуры помог Японии перевести игру в овертайм.

В игре три на три у обеих команд были равные шансы на успех, но больше повезло Японии. Лучший игрок в составе команды из страны Восходящего солнца Даики Миура воспользовался ошибкой нашей команде в своей зоне и принес Японии победу 5:4.

Юношеский чемпионат мира. 3-й тур

Япония — Украина — 5:4 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 1:0)

Шайбы: 10:10 Пересунько (Бабчук, Матейченко) — 0:1; 14:34 Кривошапкин (больш.) — 0:2; 24:16 Куме (Аояма, Фукуда — больш.) — 1:2; 31:41 Сугимото (Обара, Сакума — больш.) — 2:2; 36:21 Пересунько (Кривошапкин) — 2:3; 42:00 Кривошапкин (Пересунько, Шиманский) — 2:4; 47:24 Миура (Сугимото, Сакума) — 3:4; 56:29 Миура (Кобаяши) — 4:4; 64:06 Миура (Обара) — 5:4

Вратари: Томита — Оганаджян

Броски: 47 (16+13+15+3) — 21 (6+9+5+1)

Штраф: 2 — 14