Александр САВИЦКИЙ: «Выбирать уже особо не из кого»

Александр Савицкий после первой тренировки в столичном Дворце спорта рассказал о кадровых проблемах перед чемпионатом мира и назвал дату объявления окончательного состава «сине-желтых».

«Много кадровых проблем сейчас. Как никогда много травм у нас, когда такое было – тяжело вспомнить. Виктор Захаров не сыграет, Шамиль Рамазанов не сыграет по семейным обстоятельствам. Благой, Шафаренко, Петрухно? Честно скажу, мы не рассчитываем уже особо на ребят, которые травмированы, потому что на турнир 22 человека заявляется, и если еще сразу у игрока будет какой-то рецидив… Мы, наверное, скорее всего, будем брать полностью здоровых людей».

«Здоров ли Андрей Михнов? По нашей информации он еще не относится к категории здоровых. В принципе, уже и выбирать не из кого особо, но даже у тех ребят, которые сейчас тренируются, есть проблемы со здоровьем, у некоторых. Поэтому думаю, что определимся максимально близко к старту чемпионата – 21-го числа».

«Задачи? Естественно, все зависит от полноты состава. Но, вы знаете, мы будем выходить на каждый матч, и готовиться на каждую конкретную игру. Как Бог даст, так и будет. Основное, что будем просить ребят, это полностью отдаваться игре, не жалея ни себя, ни противника. Те ребята, на кого мы рассчитывали и полагались, ввиду такой ситуации не сыграют, но ничего, ничего… Никто себе ничего пеплом не посыпает. Все работают, все всё понимают, поэтому, думаю, все будет нормально», - сказал Савицкий.

Первый матч на чемпионате мира в дивизионе 1A cборная Украины проведет в субботу, 22 апреля со сборной Венгрии.