Александр Савицкий в гостях у Sport.ua

20 апреля гостем Sport.ua станет главный тренер сборной Украины Александр Савицкий. Александр Валерьевич ответит на вопросы ведущего и пользователей Sport.ua, расскажет, в каком психологическом и физическом состоянии находится наша сборная накануне старта турнира.
Начало конференции в 14:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.
Источник — Sport.ua
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