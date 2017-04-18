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Романенко и Андрейкив покинули лагерь сборной Украины

Решение отказаться от услуг игроков принял наставник «сине-желтых»

  • 18.04.2017 13:45
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fhu.com.ua. Виталий Андрейкив (№ 3)
© fhu.com.ua. Виталий Андрейкив (№ 3)
Защитники Владимир Романенко и Виталий Андрейкив покинули тренировочный лагерь сборной Украины, которая готовится к домашнему чемпионату мира в Дивизионе IA.
 
Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея Украины. Решение «отцепить» игроков принял тренерский штаб сборной. Также накануне стало известно о том, что не сыграет за Украину и форвард Виктор Захаров.
 
Напомним, что турнир в Дивизионе IA стартует в субботу 22-го апреля. Сборная Украины откроет чемпионат мира поединком с Венгрией. Также за две путевки в элитный дивизион на льду киевского Дворца спорта поборются команды Казахстана, Австрии, Польши и Южной Кореи.

Источник — Федерация хоккея Украины

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