Романенко и Андрейкив покинули лагерь сборной Украины

Защитники Владимир Романенко и Виталий Андрейкив покинули тренировочный лагерь сборной Украины, которая готовится к домашнему чемпионату мира в Дивизионе IA.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея Украины. Решение «отцепить» игроков принял тренерский штаб сборной. Также накануне стало известно о том, что не сыграет за Украину и форвард Виктор Захаров.

Напомним, что турнир в Дивизионе IA стартует в субботу 22-го апреля. Сборная Украины откроет чемпионат мира поединком с Венгрией. Также за две путевки в элитный дивизион на льду киевского Дворца спорта поборются команды Казахстана, Австрии, Польши и Южной Кореи.