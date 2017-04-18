Хоккеисты сборной Украины попросили у вице-премьера билеты на ЧМ

На льду Дворца спорта игроки сборной встретились с руководством. После напутственной речи вице-премьер министра Украины Вячеслава Кириленко и министра спорта Игоря Жданова, хоккеисты сборной обратились с необычной просьбой – получить билеты для своих семей на матчи сборной.

«Хотелось бы, чтобы наши жены и родители болели за нас с трибун, а не у телевизора», – заявили хоккеисты.

Игорь Жданов сначала отшутился, мол, сами ждем билетов от президента Федерации хоккея Анатолия Бревзина, но потом заверил, что, несмотря на то, что все билеты на матчи сборной Украины раскуплены, этот вопрос будет решен.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко пообещал поддержать команду в первом матче со сборной Венгрии, который состоится в субботу, 22 апреля.