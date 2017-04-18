В понедельник в плей-офф Кубка Стэнли были сыграны четыре встречи.
Бостон - Оттава - 3:4 (ОТ; счет в серии — 1:2)
1-й период
0:1 Оттава - Майк Хоффман - 1 (Эрик Карлссон - 3, Зак Смит - 1), 07:15
0:2 Оттава - Дерик Брассар - 2 (Бобби Райан - 2, Виктор Стольберг - 1), 07:40
2-й период
0:3 Оттава - Майк Хоффман - 2 (Крис Вайдман - 1, Дерик Брассар - 2), 03:42, в большинстве
1:3 Бостон - Ноэль Акьяри - 1 (Джон-Майкл Лайлс - 1, Райли Нэш - 2), 06:05
2:3 Бостон - Дэвид Бэкис - 1 (Джон-Майкл Лайлс - 2, Томми Кросс - 1), 06:47
3:3 Бостон - Дэвид Пастрняк - 1 (Чарли Макэвой - 1, Райан Спунер - 2), 13:51, в большинстве
1-й овертайм
3:4 Оттава - Бобби Райан - 2 (Кайл Тёррис - 1, Эрик Карлссон - 4), 05:43 , в большинстве
У Бостона не было в составе четверых травмированных защитников, поэтому 27-летний Томми Кросс сыграл свой первый матч в плей-офф. Гостям не смог помочь травмированный Марк Боровицки, чье место в составе занял Бен Харпур, для которого это также был первый в карьере поединок Кубка Стэнли. Акьяри и Пастрняк забили свои первые голы в плей-офф.
Торонто - Вашингтон - 4:3 (ОТ; 2:1)
1-й период
0:1 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 2 (Нэйт Шмидт - 1, Ти Джей Оши - 3), 02:43
0:2 Вашингтон - Александр Овечкин - 2 (Никлас Бэкстрем - 1, Ти Джей Оши - 4), 04:49
1:2 Торонто - Остон Мэттьюз - 1 (Морган Райлли - 1), 14:08
2-й период
1:3 Вашингтон - Евгений Кузнецов - 1 (Маркус Йоханссон - 2, Джастин Уильямс - 2), 05:39
2:3 Торонто - Назем Кадри - 1 (Лео Комаров - 1), 15:13
3:3 Торонто - Вилльям Нюландер - 1 (Остон Мэттьюз - 1, Зак Химан - 1), 19:20
1-й овертайм
4:3 Торонто - Тайлер Бозак - 1 (Назем Кадри - 1, Морган Райлли - 2), 01:37 , в большинстве
Центрфорварды хозяев Остон Мэттьюз (Вторая звезда встречи) и Вилльям Нюландер забросили свои первые шайбы в плей-офф. Впервые с 1951 года все три первых матча серии Торонто завершились овертаймами. Первой звездой поединка стал нападающий «Кленовых листьев» Тайлер Бозак, забивший решающий гол.
Нэшвилл - Чикаго - 3:2 (ОТ; 3:0)
2-й период
0:1 Чикаго - Деннис Расмуссен - 1 (Маркус Крюгер - 1, Рихард Паник - 1), 01:05
0:2 Чикаго - Патрик Кейн - 1 (Данкан Кит - 1, Джонатан Тэйвз - 1), 11:15, в большинстве
3-й период
1:2 Нэшвилл - Филип Форсберг - 1 (Виктор Арвидссон - 1), 04:24
2:2 Нэшвилл - Филип Форсберг - 2 (Райан Эллис - 1, Райан Джохансен - 4), 14:08
1-й овертайм
3:2 Нэшвилл - Кевин Фиала - 2 (Джеймс Нил - 1, Калле Ярнкрок - 1), 16:44
Впервые в своей истории «Хищники» выиграли все три первых матча серии. «Сухая» серия вратаря хозяев Пекки Ринне (Третьей звезды встречи) составила 141:05 минуту игрового времени. Первой звездой стал левый крайний Нэшвилла Кевин Фиала, чей гол принес победу команде.
Калгари - Анахайм - 4:5 (ОТ; 0:3)
1-й период
1:0 Калгари - Шон Монахан - 3 (Трой Брауэр - 1, Джонни Гудро - 2), 02:10, в большинстве
2:0 Калгари - Крис Верстиг - 1 (Шон Монахан - 1, Ти Джей Броди - 3), 09:18, в большинстве
2:1 Анахайм - Ник Ричи - 1 (Антуан Верметт - 1, Хампус Линдхольм - 1), 15:33
2-й период
3:1 Калгари - Майкл Стоун - 1 (Ти Джей Броди - 4, Микаэль Бэклунд - 1), 04:34
4:1 Калгари - Сэм Беннетт - 2 (Марк Джордано - 1, Микаэль Бэклунд - 2), 08:33, в большинстве
4:2 Анахайм - Ши Теодор - 1 (Рикард Ракелл - 1, Кевин Биекса - 3), 19:11
3-й период
4:3 Анахайм - Нэйт Томпсон - 1 (Хампус Линдхольм - 2, Кори Перри - 1), 11:14
4:4 Анахайм - Ши Теодор - 2 (Кевин Биекса - 4, Нэйт Томпсон - 1), 15:39
1-й овертайм
4:5 Анахайм - Кори Перри - 1 (Рикард Ракелл - 2, Нэйт Томпсон - 2), 01:30
Голкипер гостей Джон Гибсон пропустил 4 шайбы после 16 бросков и был заменен на Джонатана Бернье. Тот провел на льду почти 33 минуты игрового времени и записал в свой актив 16 сэйвов. Первой звездой матча стал автор победного гола Кори Перри.
Источник — Sport.ua
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