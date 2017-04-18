За великі гроші вийде.. Але тепер Ломаченко його просто переїде в ринзі.

Если бы было пофиг, не заходил бы в новость, и тем более, не оставлял бы комментарий

Да? А зачем тогда читаешь-пишешь?

Вставлю свои 5 копеек. Денисов пытается донести это "Единый пул — это единый продукт для пок...

odiniznashix, 18.04.2017 09:59 -1... а вкладывает их в Украине?----------------------------------...

odiniznashix, 18.04.2017 09:40 Мне тоже странно, что в Украине никто не задумывается о создании к...

Чем же вас так обидел Ахметов? Тем, что он не еврей, как другие любимые всеми украинцами олигар...