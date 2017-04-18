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Тренерський штаб збірної України відсіяв трьох гравців перед ЧС

На даний момент до світової першості готуються 24 хокеїсти

  • 18.04.2017 07:58
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Число спортсменів, що у складі національної збірної команди України готуються до чемпіонату світу з хокею, який 22 квітня розпочнеться у київському Палаці спорту, сьогодні зменшилось на три особи.

На превеликий жаль так і не зміг відновитися від травми капітан команди Віктор Захаров із донецького «Донбасу». Натомість за рішенням тренерського штабу розташування збірної залишили захисники ХК «Кременчук» Володимир Романенко та Віталій Андрейків.

У сьогоднішньому вечірньому тренуванні взяли участь 24 хокеїсти. Окрім травмованих хокеїстів, що продовжують відновлення після травм, участь у занятті не брав Андрій Денискін, який прихворів. Втім молодий нападаючий продовжить підготовку у складі команди.

Завтра підопічні Олександра Савицького вперше випробують лід київського Палацу спорту. Остаточно ж до столиці команда переїде в середу.

Склад ігрових ланок на вечірньому занятті мав такий вигляд:

Червоні: Побєдоносцев – Ігнатенко, Німенко – Кузьмік – Бондарєв;

Білі: - Толстушко – Катрич, Лялька – Буценко – Бабинець;

Зелені: Алексюк – Кугут, Кіча – Гніденко – Петранговський;

Чорні: Мельников – Ісаєнко, Карпенко – Чернишенко – Гаврік.

Синій: Варивода

Воротарі: Захарченко, Безхлібний, Дьяченко

Источник — Федерация хоккея Украины

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