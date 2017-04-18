Тренерський штаб збірної України відсіяв трьох гравців перед ЧС

Число спортсменів, що у складі національної збірної команди України готуються до чемпіонату світу з хокею, який 22 квітня розпочнеться у київському Палаці спорту, сьогодні зменшилось на три особи.
На превеликий жаль так і не зміг відновитися від травми капітан команди Віктор Захаров із донецького «Донбасу». Натомість за рішенням тренерського штабу розташування збірної залишили захисники ХК «Кременчук» Володимир Романенко та Віталій Андрейків.
У сьогоднішньому вечірньому тренуванні взяли участь 24 хокеїсти. Окрім травмованих хокеїстів, що продовжують відновлення після травм, участь у занятті не брав Андрій Денискін, який прихворів. Втім молодий нападаючий продовжить підготовку у складі команди.
Завтра підопічні Олександра Савицького вперше випробують лід київського Палацу спорту. Остаточно ж до столиці команда переїде в середу.
Склад ігрових ланок на вечірньому занятті мав такий вигляд:
Червоні: Побєдоносцев – Ігнатенко, Німенко – Кузьмік – Бондарєв;
Білі: - Толстушко – Катрич, Лялька – Буценко – Бабинець;
Зелені: Алексюк – Кугут, Кіча – Гніденко – Петранговський;
Чорні: Мельников – Ісаєнко, Карпенко – Чернишенко – Гаврік.
Синій: Варивода
Воротарі: Захарченко, Безхлібний, Дьяченко
Источник — Федерация хоккея Украины
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