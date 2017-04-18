Тренерський штаб збірної України відсіяв трьох гравців перед ЧС

Число спортсменів, що у складі національної збірної команди України готуються до чемпіонату світу з хокею, який 22 квітня розпочнеться у київському Палаці спорту, сьогодні зменшилось на три особи.



На превеликий жаль так і не зміг відновитися від травми капітан команди Віктор Захаров із донецького «Донбасу». Натомість за рішенням тренерського штабу розташування збірної залишили захисники ХК «Кременчук» Володимир Романенко та Віталій Андрейків.



У сьогоднішньому вечірньому тренуванні взяли участь 24 хокеїсти. Окрім травмованих хокеїстів, що продовжують відновлення після травм, участь у занятті не брав Андрій Денискін, який прихворів. Втім молодий нападаючий продовжить підготовку у складі команди.



Завтра підопічні Олександра Савицького вперше випробують лід київського Палацу спорту. Остаточно ж до столиці команда переїде в середу.



Склад ігрових ланок на вечірньому занятті мав такий вигляд:



Червоні: Побєдоносцев – Ігнатенко, Німенко – Кузьмік – Бондарєв;



Білі: - Толстушко – Катрич, Лялька – Буценко – Бабинець;



Зелені: Алексюк – Кугут, Кіча – Гніденко – Петранговський;



Чорні: Мельников – Ісаєнко, Карпенко – Чернишенко – Гаврік.



Синій: Варивода



Воротарі: Захарченко, Безхлібний, Дьяченко