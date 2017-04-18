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Александр Победоносцев в гостях у Sport.ua

Перед стартом чемпионата мира один из лидеров сборной Украины оценит шансы нашей команды

  • 18.04.2017 07:11
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Александр Победоносцев в гостях у Sport.ua
20 апреля гостем Sport.ua станет игрок сборной Украины Александр Победоносцев. Александр ответит на вопросы ведущего и пользователей Sport.ua, расскажет, в каком психологическом и физическом состоянии находится наша сборная накануне старта турнира.
 
Начало конференции в 15:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.

Источник — Sport.ua

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