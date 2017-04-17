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Виктор Захаров пропустит чемпионат мира

Форвард «Донбасса» не успеет восстановиться после травмы

  • 17.04.2017 21:42
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Пресс-служба ФНХУ. Виктор Захаров
© Пресс-служба ФНХУ. Виктор Захаров
Форвард «Донбасса» и сборной Украины Виктор Захаров не сможет принять участие в чемпионате мира в Дивизионе IA, который с 22 по 28 апреля пройдет в киевском Дворце спорта. 
 
В понедельник Виктор впервые за время учебно-тренировочного сбора национальной команды вышел на лед, но почувствовал, что несмотря на положительную динамику после восстановительных процедур, он не успеет подойти в полной готовности к главному турниру года.
 
Напомним, что Виктор Захаров травмировал плечо в последнем матче финальной серии плей-офф чемпионата УХЛ против ХК «Кременчуг». 

Источник — Xsport

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