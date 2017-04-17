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НХЛ. Эдмонтон и Монреаль вышли вперед в сериях. Матчи воскресенья

Статистика и видеообзоры поединков

  • 17.04.2017 17:53
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НХЛ. Рейнджерс - Монреаль
© НХЛ. Рейнджерс - Монреаль
В воскресенье в Лиге были сыграны четыре встречи. 
 
Рейнджерс - Монреаль  - 1:3 (счет в серии — 1:2)
2-й период
0:1 Монреаль - Арттури Лехконен - 1 (Брендан Галлахер - 2, Томаш Плеканец - 2), 17:37, в большинстве
3-й период
0:2 Монреаль - Ши Вебер - 1 (Алекс Гальченюк - 2, Александр Радулов - 3), 07:42, в большинстве
0:3 Монреаль - Александр Радулов - 2 (Филлип Дано - 2), 15:35
1:3 Рейнджерс - Брэйди Скей - 1 (Кевин Клейн - 1, Мика Зибанежад - 1), 17:04
 
«Рейнджеры» проиграли в плей-офф шесть домашних матчей подряд. Последнюю домашнюю победу в Кубке Стэнли они одержали 16 мая 2015 года, обыграв в первой встрече финала конференции Тампу-Бэй. Первой звездой поединка стал вратарь гостей Кэри Прайс, отразивший 20 бросков в створ.
 
 
Коламбус - Питтсбург  - 4:5 (ОТ; 0:3)
1-й период
1:0 Коламбус - Кэм Аткинсон - 1 (Брендон Дубински - 1, Ник Фолиньо - 1), 00:11 
1:1 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 2 (Рон Хэйнси - 1, Сидни Кросби - 3), 03:17 
2:1 Коламбус - Кэм Аткинсон - 2, 05:02 
3:1 Коламбус - Зак Веренски - 1 (Сэм Ганье - 1, Ник Фолиньо - 2), 06:10, в большинстве 
2-й период
3:2 Питтсбург - Брайан Раст - 2 (Брайан Думулин - 1, Евгений Малкин - 3), 05:21
3:3 Питтсбург - Евгений Малкин - 2, 13:25
3-й период
3:4 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 3 (Евгений Малкин - 4, Фил Кессел - 2), 11:48, в большинстве
4:4 Коламбус - Брендон Дубински - 1 (Джек Джонсон - 1, Оливер Бьоркстранд - 1), 15:11
1-й овертайм
4:5 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 4 (Сидни Кросби - 4), 13:10
 
Центрфорвард хозяев Джейк Гюнцель, Первая звезда матча, стал первым новичком Питтсбурга, оформившим хет-трик в игре плей-офф. «Пингвины» выиграли у Коламбуса семь матчей плей-офф, а проиграли только два. В Коламбусе Питтсбург одержал три победы и потерпел только одно поражение.
 
 
Сент-Луис - Миннесота - 3:1 (3:0)
1-й период
1:0 Сент-Луис - Кольтон Парайко - 1 (Патрик Берглунд - 2, Давид Перрон - 1), 03:25 
2-й период
1:1 Миннесота - Чарли Койл - 1 (Зак Паризе - 1, Райан Сутер - 2), 12:59
2:1 Сент-Луис - Джейден Шварц - 2 (Александр Стин - 2, Владимир Тарасенко - 2), 15:19, в большинстве
3-й период
3:1 Сент-Луис - Александр Стин - 1 (Патрик Берглунд - 3, Владимир Соботка - 1), 18:49, в пустые ворота
 
Голкипер хозяев Джейк Аллен, Первая звезда встречи, в трех играх против Миннесоты парировал 114 из 117 бросков. Он пропускает в среднем за игру 0,91 шайбы и отражает 97,4% бросков. Защитник «Блюзменов» Джоэль Эдмундсон, забросивший по шайбе в первых двух встречах, на этот раз провел на льду более 19 минут, но не забил.
 
 
Сан-Хосе - Эдмонтон - 0:1 (1:2)
3-й период
0:1 Эдмонтон - Зак Кэссиан - 2, 10:45 
 
Вратарь гостей Кэм Тэлбо второй раз кряду отыграл «на ноль», отразив 23 броска в створ. Второй звездой стал его визави Мартин Джонс, записавший в свой актив 21 сэйв.

Источник — Sport.ua

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