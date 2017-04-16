У словенському Бледі розпочався другий ігровий день на чемпіонаті світу серед юніорів.



Знову ігровий день відкривався матчем за участю української збірної. Цього разу нашій команді протистояли добре відомі суперники – поляки. У листопаді минулого року команди провели дві контрольні зустрічі у Броварах, обмінявшись перемогами.



Цього разу старт поєдинку був за нашим суперником. З перших же секунд «Кадра» почала діяти на максимальних швидкостях і змушувала українців помилятися. Після двох вилучень польській збірній вдалося відкрити рахунок, а через півтори хвилини подвоїти свою перевагу.



Все докорінно змінилося після перерви. Місце у воротах нашої команди зайняв Артур Оганджанян, який своєю переконливою грою надихнув партнерів на камбек. Допоміг нам у цьому і захисник польської команди Патрік Висоцкі, грубе порушення правил у виконанні якого дало можливість команді Олега Ігнатьєва мати чисельну перевагу протягом п’яти хвилин. Своїм шансом наші хлопці скористалися на 100 відсотків, двічі перегравши Оскара Прокопа.



Були у нашої команди шанси на те, щоб вирвати перемогу в основний час. Проте небесна канцелярія вирішила, що справедливим підсумком 60 хвилин гри буде нічия.



У овертаймі синьо-жовті мали кілька нагод на взяття воріт, проте ними не скористалися. Розв’язка у матчі сталася за півхвилини до завершення овертайму. Олександр Пересунько на синій лінії власної зони «обікрав» одного із лідерів «Кадри» Павела Жигмунта, вийшов віч-на-віч з голкіпером і впевнено переграв його!



Таким чином, українська команда здобула другу перемогу на турнірі і, як мінімум, до завершення матчу Австрія – Словенія очолила турнірну таблицю.



Україна U18 – Польща U18 – 3:2 ОТ (0:2; 2:0; 0:0; 1:0)



16 квітня 2017 року. 14:00. Льодова арена м. Блед



Судді: С. Соболєв (Казахстан), М. Саковіч (Хорватія), Д. Шишло (Росія)



Склад України: Петленко (Оганджанян, 20:00). Стоцький – Горлушко, Фірсов – Волобуєв, Бабчук – Табашник. Бузоверя – Ступак – Морозов, Лесніков – Мороз – Даниленко, Матейченко – Кривошапкін – Пересунько, Шиманський – Логач – Чорний, Савченко.



Голи: 0:1. Жигмунт (Кєдевіч, 8:17), 0:2. Душак (Нєдліх, 9:51). 1:2. Ступак (Волобуєв, 24:17 – більш.), 2:2. Мороз (Матейченко, Пересунько, 25:46 – більш.), 3:2. Пересунько (64:30)



Штраф: 12 – 41



Кидки: 33 – 22



Найкращі гравці: Пересунько – Кєдевіч

Нагадаємо , в першому матчі українські юніори здолали збірну Італії з рахунком 4 : 2 .