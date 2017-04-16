Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кубок Стэнли. Оттава и Торонто сравняли счет в сериях. Матчи субботы

Статистика и видеообзоры поединков

  • 16.04.2017 12:27
  • 232 просмотров
  • 0 комментария
Метки
НХЛ. Вашингтон - Торонто
© НХЛ. Вашингтон - Торонто
В субботу были сыграны четыре встречи плей-офф Кубка Стэнли.
 
Оттава - Бостон - 4:3 (1 ОТ; счет в серии – 1:1)
2-й период
0:1 Бостон - Дрю Стаффорд - 1 (Дэвид Бэкис - 1, Здено Хара - 1), 09:47
1:1 Оттава - Кларк Макартур - 1 (Бобби Райан - 1, Дерик Брассар - 1), 10:57, в большинстве
1:2 Бостон - Тим Шаллер - 1 (Доминик Мур - 1), 12:39, в меньшинстве
1:3 Бостон - Патрис Бержерон - 1 (Дэвид Пастрняк - 2, Райан Спунер - 1), 16:01, в большинстве
3-й период
2:3 Оттава - Крис Вайдман - 1 (Дион Фанеф - 1), 05:28
3:3 Оттава - Дерик Брассар - 1 (Эрик Карлссон - 2, Дион Фанеф - 2), 07:48
1-й овертайм
4:3 Оттава - Дион Фанеф - 1 (Марк Стоун - 1), 01:59
 
Защитник хозяев Дион Фанеф, Первая звезда поединка, признался после встречи: «Это самый главный гол из всех, что я забивал. Приятно, что я сделал это на глазах у наших болельщиков. Я уже 12 лет играю в НХЛ, но этой мой первый победный гол в овертайме матча плей-офф». Второй звездой стал левый крайний «Сенаторов» Кларк Макартур, который последний раз забивал 19 апреля 2015 года. Он вернулся на лед только 4 апреля, пропустив почти два сезона из-за сотрясения мозга.
 
 
Вашингтон - Торонто - 3:4 (2 ОТ; 1:1)
1-й период
0:1 Торонто - Джеймс ван Римсдик - 1 (Джэйк Гардинер - 1, Тайлер Бозак - 2), 17:34 
2-й период
1:1 Вашингтон - Александр Овечкин - 1 (Ти Джей Оши - 2, Маркус Йоханссон - 1), 03:47, в большинстве
2:1 Вашингтон - Джон Карлсон - 1 (Джастин Уильямс - 1, Андре Бураковски - 1), 11:06, в большинстве
2:2 Торонто - Каспери Капанен - 1 (Мэттью Мартин - 1, Брайан Бойл - 1), 14:25
2:3 Торонто - Морган Райлли - 1 (Митчелл Мэрнер - 1), 19:46, в большинстве
3-й период
3:3 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 1 (Дмитрий Орлов - 1), 12:39
2-й овертайм
3:4 Торонто - Каспери Капанен - 2 (Брайан Бойл - 2, Мэттью Мартин - 2), 11:53
 
Правый крайний гостей Каспери Капанен свой первый гол в НХЛ забил только неделю назад, а в Вашингтоне отличился дважды и стал Первой звездой матча. Торонто, играющий в плей-офф во второй раз за 12 лет, до этого проиграл пять подряд овертаймов в плей-офф. Последняя победа была датирована 21 апреля 2003 года, когда в шестом матче первого раунда плей-офф со счетом 2:1 во втором овертайме была обыграна Филадельфия. Левый крайний хозяев Александр Овечкин забил 14-й гол в большинстве в плей-офф, установив рекорд клуба.
 
 
Чикаго - Нэшвилл - 0:5 (0:2)
1-й период
0:1 Нэшвилл - Райан Эллис - 1 (Райан Джохансен - 2, Роман Йоси - 1), 03:44 
2-й период
0:2 Нэшвилл - Гарри Золнержик - 1 (Маттиас Экхольм - 1, Пекка Ринне - 1), 02:51
0:3 Нэшвилл - Кольтон Сиссонс - 1 (Понтус Аберг - 1, Крэйг Смит - 1), 13:00
3-й период
0:4 Нэшвилл - Райан Джохансен - 1 (Филип Форсберг - 2, Пекка Ринне - 2), 13:49
0:5 Нэшвилл - Кевин Фиала - 1 (Райан Джохансен - 3, ПиКей Суббан - 1), 18:13, в большинстве
 
После победы со счетом 1:0 в первой встрече вратарь гостей Пекка Ринне парировал все 30 бросков и во второй раз подряд отыграл «на ноль», став Первой звездой поединка. «Блэкхокс» впервые за последние девять лет проиграли два первых матча серии плей-офф на своем льду. Игроки «Хищников» Эллис, Золнержик, Сиссонс и Фиала забили свои первые голы в плей-офф НХЛ.
 
 
Анахайм - Калгари - 3:2 (2:0)
1-й период
1:0 Анахайм - Якоб Силфверберг - 2 (Брэндон Монтур - 1, Ши Теодор - 3), 03:21 
2:0 Анахайм - Рикард Ракелл - 2 (Райан Гецлаф - 2, Кевин Биекса - 2), 06:44 
2:1 Калгари - Микаэль Бэклунд - 1 (Михаэль Фролик - 1), 18:24, в меньшинстве 
2-й период
2:2 Калгари - Шон Монахан - 2 (Джонни Гудро - 1, Ти Джей Броди - 2), 07:01, в большинстве
3-й период
3:2 Анахайм - Райан Гецлаф - 2 (Райан Кеслер - 1, Патрик Ивз - 2), 15:14, в большинстве
 
Анахайм 29-й раз подряд дома победил Калгари. «Утки» выиграли у «Флэймз» 22 раза кряду в регулярном сезоне и семь - в плей-офф. В последний раз Калгари выигрывал в Honda Center 25 апреля 2006 года. Анахайм не проигрывает в основное время в последних 16 матчах (начиная с 10 марта). В последних 20 встречах с учетом регулярного сезона центрфорвард хозяев Райан Гецлаф, Первая звезда матча, набрал 31 очко (6+25). Правый крайний Калгари Трой Брауэр сыграл в 100-м матче плей-офф.
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.