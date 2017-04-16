В субботу были сыграны четыре встречи плей-офф Кубка Стэнли.

Оттава - Бостон - 4:3 (1 ОТ; счет в серии – 1:1)

2-й период

0:1 Бостон - Дрю Стаффорд - 1 (Дэвид Бэкис - 1, Здено Хара - 1), 09:47

1:1 Оттава - Кларк Макартур - 1 (Бобби Райан - 1, Дерик Брассар - 1), 10:57, в большинстве

1:2 Бостон - Тим Шаллер - 1 (Доминик Мур - 1), 12:39, в меньшинстве

1:3 Бостон - Патрис Бержерон - 1 (Дэвид Пастрняк - 2, Райан Спунер - 1), 16:01, в большинстве

3-й период

2:3 Оттава - Крис Вайдман - 1 (Дион Фанеф - 1), 05:28

3:3 Оттава - Дерик Брассар - 1 (Эрик Карлссон - 2, Дион Фанеф - 2), 07:48

1-й овертайм

4:3 Оттава - Дион Фанеф - 1 (Марк Стоун - 1), 01:59

Защитник хозяев Дион Фанеф, Первая звезда поединка, признался после встречи: «Это самый главный гол из всех, что я забивал. Приятно, что я сделал это на глазах у наших болельщиков. Я уже 12 лет играю в НХЛ, но этой мой первый победный гол в овертайме матча плей-офф». Второй звездой стал левый крайний «Сенаторов» Кларк Макартур, который последний раз забивал 19 апреля 2015 года. Он вернулся на лед только 4 апреля, пропустив почти два сезона из-за сотрясения мозга.

Вашингтон - Торонто - 3:4 (2 ОТ; 1:1)

1-й период

0:1 Торонто - Джеймс ван Римсдик - 1 (Джэйк Гардинер - 1, Тайлер Бозак - 2), 17:34

2-й период

1:1 Вашингтон - Александр Овечкин - 1 (Ти Джей Оши - 2, Маркус Йоханссон - 1), 03:47, в большинстве

2:1 Вашингтон - Джон Карлсон - 1 (Джастин Уильямс - 1, Андре Бураковски - 1), 11:06, в большинстве

2:2 Торонто - Каспери Капанен - 1 (Мэттью Мартин - 1, Брайан Бойл - 1), 14:25

2:3 Торонто - Морган Райлли - 1 (Митчелл Мэрнер - 1), 19:46, в большинстве

3-й период

3:3 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 1 (Дмитрий Орлов - 1), 12:39

2-й овертайм

3:4 Торонто - Каспери Капанен - 2 (Брайан Бойл - 2, Мэттью Мартин - 2), 11:53

Правый крайний гостей Каспери Капанен свой первый гол в НХЛ забил только неделю назад, а в Вашингтоне отличился дважды и стал Первой звездой матча. Торонто, играющий в плей-офф во второй раз за 12 лет, до этого проиграл пять подряд овертаймов в плей-офф. Последняя победа была датирована 21 апреля 2003 года, когда в шестом матче первого раунда плей-офф со счетом 2:1 во втором овертайме была обыграна Филадельфия. Левый крайний хозяев Александр Овечкин забил 14-й гол в большинстве в плей-офф, установив рекорд клуба.

Чикаго - Нэшвилл - 0:5 (0:2)

1-й период

0:1 Нэшвилл - Райан Эллис - 1 (Райан Джохансен - 2, Роман Йоси - 1), 03:44

2-й период

0:2 Нэшвилл - Гарри Золнержик - 1 (Маттиас Экхольм - 1, Пекка Ринне - 1), 02:51

0:3 Нэшвилл - Кольтон Сиссонс - 1 (Понтус Аберг - 1, Крэйг Смит - 1), 13:00

3-й период

0:4 Нэшвилл - Райан Джохансен - 1 (Филип Форсберг - 2, Пекка Ринне - 2), 13:49

0:5 Нэшвилл - Кевин Фиала - 1 (Райан Джохансен - 3, ПиКей Суббан - 1), 18:13, в большинстве

После победы со счетом 1:0 в первой встрече вратарь гостей Пекка Ринне парировал все 30 бросков и во второй раз подряд отыграл «на ноль», став Первой звездой поединка. «Блэкхокс» впервые за последние девять лет проиграли два первых матча серии плей-офф на своем льду. Игроки «Хищников» Эллис, Золнержик, Сиссонс и Фиала забили свои первые голы в плей-офф НХЛ.

Анахайм - Калгари - 3:2 (2:0)

1-й период

1:0 Анахайм - Якоб Силфверберг - 2 (Брэндон Монтур - 1, Ши Теодор - 3), 03:21

2:0 Анахайм - Рикард Ракелл - 2 (Райан Гецлаф - 2, Кевин Биекса - 2), 06:44

2:1 Калгари - Микаэль Бэклунд - 1 (Михаэль Фролик - 1), 18:24, в меньшинстве

2-й период

2:2 Калгари - Шон Монахан - 2 (Джонни Гудро - 1, Ти Джей Броди - 2), 07:01, в большинстве

3-й период

3:2 Анахайм - Райан Гецлаф - 2 (Райан Кеслер - 1, Патрик Ивз - 2), 15:14, в большинстве

Анахайм 29-й раз подряд дома победил Калгари. «Утки» выиграли у «Флэймз» 22 раза кряду в регулярном сезоне и семь - в плей-офф. В последний раз Калгари выигрывал в Honda Center 25 апреля 2006 года. Анахайм не проигрывает в основное время в последних 16 матчах (начиная с 10 марта). В последних 20 встречах с учетом регулярного сезона центрфорвард хозяев Райан Гецлаф, Первая звезда матча, набрал 31 очко (6+25). Правый крайний Калгари Трой Брауэр сыграл в 100-м матче плей-офф.

