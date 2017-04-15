В пятницу были сыграны четыре встречи плей-офф Кубка Стэнли.

Монреаль - Рейнджерс - 4:3 (ОТ; счет в серии – 1:1)

1-й период

1:0 Монреаль - Джефф Петри - 1 (Филлип Дано - 1, Александр Радулов - 1), 04:05

1:1 Рейнджерс - Майкл Грабнер - 2, 13:48

2:1 Монреаль - Пол Байрон - 1 (Брендан Галлахер - 1, Томаш Плеканец - 1), 15:42

2-й период

2:2 Рейнджерс - Рик Нэш - 1 (Джимми Веси - 1, Ник Холден - 1), 09:58

2:3 Рейнджерс - Матс Зуккарелло Аасен - 1 (Брендан Смит - 1, Дерек Степан - 1), 14:47

3-й период

3:3 Монреаль - Томаш Плеканец - 1 (Александр Радулов - 2, Алекс Гальченюк - 1), 19:42

1-й овертайм

4:3 Монреаль - Александр Радулов - 1 (Макс Пачиоретти - 1, Ши Вебер - 1), 18:34

Вратарь нью-йоркской команды Хенрик Лундквист, Вторая звезда поединка, установил личный рекорд в плей-офф, парировав 54 броска. 20 апреля 2011-го он сделал 49 сэйвов в матче против Вашингтона. «Рейнджеры» впервые позволили сопернику нанести 58 бросков по воротам во встрече плей-офф: до этого 11 апреля 1991 года Вашингтон бросил 55 раз и победил в овертайме со счетом 5:4.

Питтсбург - Коламбус - 4:1 (2:0)

1-й период

1:0 Питтсбург - Сидни Кросби - 1 (Джейк Гюнцель - 1, Конор Шири - 1), 08:31

2-й период

1:1 Коламбус - Брэндон Саад - 1 (Александер Веннберг - 1, Сет Джонс - 1), 07:00

2:1 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 1 (Сидни Кросби - 1, Йан Коул - 1), 07:51

3-й период

3:1 Питтсбург - Евгений Малкин - 1 (Сидни Кросби - 2, Йан Коул - 2), 02:01

4:1 Питтсбург - Патрик Хорнквист - 1 (Мэтт Каллен - 1, Том Кунхакль - 1), 19:14, в пустые ворота

Центрфорвард хозяев Сидни Кросби, Первая звезда матча, забросил свою 50-ю шайбу в плей-офф. Больше него в Кубке Стэнли забивали только два хоккеиста Питтсбурга: Марио Лемье (76) и Яромир Ягр (65). Голкипер «Пингвинов» Марк-Андре Флери (Вторая звезда) впервые с мая 2014-го одержал две победы подряд в играх плей-офф. Тогда с 4 по 7 мая он выиграл три поединка кряду. Флери провел свою 102-ю встречу в плей-офф, что на одну больше, чем Том Баррассо, которому принадлежал клубный рекорд.

Миннесота - Сент-Луис - 1:2 (0:2)

2-й период

0:1 Сент-Луис - Джоэль Эдмундсон - 2 (Патрик Берглунд - 1, Магнус Пааярви - 1), 03:51

1:1 Миннесота - Зак Паризе - 2 (Эрик Стаал - 1, Райан Сутер - 1), 17:44, в большинстве

3-й период

1:2 Сент-Луис - Джейден Шварц - 1 (Алекс Пьетранжело - 1, Кайл Бродзяк - 1), 17:33

Защитник гостей Джоэль Эдмундсон, забивший на четвертой минуте овертайма в стартовом матче серии, отличился снова. В 69-ти играх регулярного сезона Эдмундсон забросил только три шайбы. За два сезона в НХЛ он впервые отличился в двух встречах подряд. Голкипер «Блюзменов» Джейк Аллен сделал 23 сэйва, впервые в карьере выиграв два поединка подряд в плей-офф (74 отраженных броска из 76 за этот период). Сент-Луис выиграл 10 серий из 12, в которых вел 2:0.

Эдмонтон - Сан-Хосе - 2:0 (1:1)

2-й период

1:0 Эдмонтон - Зак Кэссиан - 1 (Марк Летесту - 2), 00:42, в меньшинстве

3-й период

2:0 Эдмонтон - Коннор Макдэвид - 1 (Дарнелл Нёрз - 1, Кэм Тэлбо - 1), 10:31, в меньшинстве

Голкиперу хозяев Кэму Тэлбо пришлось сделать всего 16 сэйвов, чтобы впервые в карьере отстоять «на ноль» во встрече плей-офф. Заодно канадец получил звание Второй звезды матча. Капитан «Нефтяников» Коннор Макдэвид (Третья звезда) впервые забил в поединке на Кубок Стэнли. Его серия с набранными очками длится с 14 марта и насчитывает уже 16 игр.



