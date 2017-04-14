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Шесть хоккеистов сборной Украины могут не сыграть на ЧМ в Киеве

Романенко, Петрухно, Михнов, Шафаренко, Благой и Захаров продолжают восстанавливаться от травм

  • 14.04.2017 21:32
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Sport.ua. Александр Савицкий
© Sport.ua. Александр Савицкий

Главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Савицкий рассказал о кадровых проблемах перед чемпионатом мира в Дивизионе IA, который состоится в Киеве с 22 по 28 апреля.

На данный момент в силу различных повреждений с командой не могут тренироваться шестеро игроков: Владимир Романенко (ХК «Кременчуг»), Денис Петрухно («Донбасс»), нападающие Андрей Михнов («Юность», Беларусь), Олег Шафаренко, Роман Благой и Виктор Захаров (все - «Донбасс»).

«Надежда умирает последней. Команда работает по запланированной программе. Некоторые ребята работают по индивидуальной программе, некоторое в общей в группе.

Мы дали игрокам отдохнуть после финала плей-офф УХЛ. Но по отношению к работе приходим к выводу, что ребята устали отдыхать после работы и рвутся в бой», – сказал Савицкий.

Напомним, соперниками сборной Украины будут сборные Казахстана, Австрии, Венгрии, Польши и Южной Кореи.

Источник — Sport.ua

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