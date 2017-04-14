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В Киеве состоялась автограф-сессия сборной Украины

Отечественные хоккеисты налаживают контакт с болельщиками накануне чемпионата мира в Дивизионе IA

  • 14.04.2017 21:15
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sport.ua
© sport.ua

Сегодня в Киеве состоялась автограф-сессия сборной Украины по хоккею. Столичные болельщики получили возможность встретиться с кумирами, пообщаться и сделать фото на память.

Наибольшей активностью отличились юные хоккеисты, которые пришли посмотреть на своих старших коллег, а также поиграть с талисманами будущего чемпионата мира.

Напомним, чемпионат мира в Дивизионе IA пройдет в Киеве с 22-го по 28 апреля. Сборная Украины сыграет в группе с Казахстаном, Австрией, Венгрией, Польшей и Южной Кореей.

Источник — Sport.ua

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