Сегодня в Киеве состоялась автограф-сессия сборной Украины по хоккею. Столичные болельщики получили возможность встретиться с кумирами, пообщаться и сделать фото на память.

Наибольшей активностью отличились юные хоккеисты, которые пришли посмотреть на своих старших коллег, а также поиграть с талисманами будущего чемпионата мира.

Напомним, чемпионат мира в Дивизионе IA пройдет в Киеве с 22-го по 28 апреля. Сборная Украины сыграет в группе с Казахстаном, Австрией, Венгрией, Польшей и Южной Кореей.