«Українському спорту заважають розвиватися зрадофіли та дилетанти»

Відповідати на опуси людей, м’яко кажучи, некомпетентних - справа завжди невдячна. Але доводиться це робити, бо відверта брехня та абсурдні звинувачення у нас, нажаль, ідуть на ура. Дешевий піар на криках про «зраду» – це про Георгія Зубка, так званого «голови оргкомітету по проведенню Чемпіонату світу з хокею в Україні». Так він себе називає і так підписує свої статті. Хоча до останнього часу про цього діяча ніхто і не чув.

Проте нині достатньо понаривати з різних замовних матеріалів в Інтернеті шматки неперевіреної інформації, додати свою брехню, помножену на банальне незнання матчастини, зліпити з цього колонку, прокричати «міністра у відставку!» і все, ти вже ньюзмейкер та великий експерт.

Для початку розберемося зі статусом так званого «голови оргкомітету Чемпіонату світу з хокею в Україні».

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів від 16 листопада 2016 року №860-р в Україні було офіційно створено відповідний Оргкомітет. Головою Оргкомітету є віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко, заступниками Міністр молоді та спорту Ігор Жданов та президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін. Секретарем Оргкомітету є віце-президент Федерації хокею України Олександр Сопіт.

Георгія Зубка в цьому розпорядженні немає. Він, не соромлячись, присвоїв собі вищезгадане звання та використовує його у власних рекламних цілях. Людина має надмірні амбіції та дуже хоче потрапити у велику політику, як то кажуть «хоч тушкою, хоч опудалом».

Переконатися у цьому може кожен киянин. Адже бігбордами із зображенням Зубка, як «голови оргкомітету» заставлений весь Київ. Нам буквально кажуть: «Україно, живи хокеєм разом з Георгієм Зубком». Такими же банерами рясніють соцмережі.

Цікаво, за чиї гроші? Скільки за ці кошти, які пішли на особистий піар Георгія Зубка під вивіскою чемпіонату світу з хокею – можна було б купити інвентарю для дитячих хокейних команд?

Йдемо далі по основних пунктах голослівних звинувачень «великого організатора».

ПЕРШЕ. Щодо місця проведення Чемпіонату світу з хокею в дивізіоні 1А в Україні. Добитися конкретного державного рішення – це вам не влаштовувати істерики у пресі та кричати «все пропало!», як це робив Георгій Зубко.

Позиція Міністра молоді та спорту Ігоря Жданова завжди була чіткою та послідовною: єдиним місцем проведення ЧС з хокею в Україні може бути тільки Київський Палац спорту.

Щоб відстояти дану локацію проводилася активна непублічна робота. Ігор Жданов неодноразово обговорював цю ситуацію особисто з прем’єром Володимиром Гройсманом. Це питання також постійно піднімалося на нарадах в Кабміні, переговорах з КМДА і мером Києва Віталієм Кличко.

Що маємо у підсумку? Чемпіонат світу з хокею проходить саме у Палаці спорту. Євробачення-2017 перенесли у Міжнародний виставковий центр. І це Соломонове, правильне рішення приймалося на найвищому державному рівні.

Додатково, за пропозицією Мінмолодьспорту та Оргкомітету на чолі із В’ячеславом Кириленком, в Держбюджеті-2017 було передбачено 45 млн. грн. на ремонтні роботи та оновлення Палацу спорту. При ухваленні всіх цих державних рішень Георгій Зубко, навіть, поруч не стояв.

ДРУГЕ: Щодо прямого підпорядкування Палацу спорту міністру.

Георгію Зубко варто було би вивчити матчастину. А саме, систему взаємовідносин Міністерство – державне підприємство. Новоявлений хокейний Остап Бендер з повною упевненістю пише відверту брехню про те, що Палац спорту знаходиться в прямому підпорядкуванні міністра Жданова.

Це не відповідає дійсності. Відповідно до існуючої нормативної бази та внаслідок реформи державної служби, міністри, як політичні фігури, більше не мають права втручатися в діяльність суб’єктів господарювання, якими є держпідприємства.

Міністри вже, навіть, не призначають керівників держпідприємств, що знаходяться у сфері управління центральних органів виконавчої влади. Ці повноваження закріплені за державними секретарями. Також державні секретарі, а не міністри, притягують керівників держпідприємств до дисциплінарної відповідальності та звільняють їх з посад.

ТРЕТЄ. Щодо вартості оренди Палацу спорту для проведення ЧС з хокею, яка нібито різко зросла.

Ніякого зростання на 300% не відбулося – це неправда. Ціну формує не Міністерство, ми не маємо права давати з цього приводу жодних вказівок. Закликаючи до цього, пан Зубко по-суті вимагає від Міністерства вчинити корупційні дії. Звичайно, на це ніхто не піде.

Обґрунтована вартість послуг розрахована економістами Палацу спорту, виходячи з реальних витрат підприємства на заливку та цілодобову підтримку льодової арени.

Директор Палацу спорту демонструє потужне обладнання арени

Також враховується достатньо затратний підготовчого процес. Лід не з’являється за помахом руки, він формується поступово, шар за шаром. Це включає в себе значний об’єм використання енергоємного інженерного обладнання, спеціальних речовин та устаткування. Варто зазначити, що сама льодова арена заливається виключно для проведення Чемпіонату, а загальний період експлуатації Палацу спорту, з урахування підготовки, складає 20 днів.

Додайте сюди 8440 квадратних метрів різноманітних приміщень та локацій Палацу спорту, які будуть задіяні під час проведення ЧС. Порівнювати ж вартість оренди льодової арени та футбольного поля, як це робить пан Зубко, взагалі некоректно. Це дилетантство.

Більше того, кошти, які сплачуватимуться Федерацією хокею за послуги оренди Палацу спорту є державними. Платники податків виділили Федерації хокею на безпосереднє проведення Чемпіонату світу понад 5,5 млн. грн. Тому держава нічого не втрачає.

ЧЕТВЕРТЕ. Щодо відсутності ремонтних робіт у Палаці спорту.

Це взагалі брехня. Тут можна лише порекомендувати частіше заходити у Палац спорту. Вже не перший тиждень ремонтуються підходи та сходові клітини, що ведуть до арени.

Міністр щотижня відвідує Палац спорту для контролю над ходом ремонтних робіт. Тут завершується ремонт роздягалень, туалетів, холів, кімнат для організаторів та преси. Частина відремонтованих приміщень вже була прийнята Федерацією хокею України. Деякі відремонтовані роздягальні вже попрацювали під час проведення у Палаці спорту відбіркового турніру на футзальне Євро-2018. У збірної Хорватії, наприклад, не було жодних претензій.

Також готується до запуску великий фонтан навпроти Палацу спорту, який стане справжньою окрасою змагань. Директор Палацу спорту Юрій Черненький запевнив, що до початку змагань усі заплановані ремонтні роботи в приміщеннях арени будуть завершені.

Що стосується капітальної реконструкції, заміни труб та інших важливих комунікацій і мереж, то вона буде здійснена по завершенні Чемпіонату світу з хокею. Адже це досить тривалий процес, як по тендерним процедурам, так і по часу проведення таких складних робіт.

П’ЯТЕ. Щодо судових рішень, які нібито не виконуються Міністерством.

І знову брехня. Як тільки Ігор Жданов прийшов на свою посаду, він наказом міністра розпорядився виконати усі накопичені попередниками судові рішення. Подобаються тобі вони чи ні, але рішення судів треба виконувати. Це принципова позиція міністра.

ШОСТЕ. Щодо 170 тис. доларів, які нібито отримало Міністерство молоді та спорту за кримських атлетів.

Пан Зубко, очевидно, просто не знає, що згідно з нормами міжнародного спортивного права, питання компенсацій за переходи спортсменів вирішується виключно між федераціями з видів спорту. Міністерство жодним чином не може отримати ці кошти на свої рахунки. Це, вибачте, нісенітниця.

СЬОМЕ. Щодо пільг та звільнення від сплати земельного податку, які Міністерство нібито надає аеродромам «Чайка», «Личанка» та іншим.

Знову штанга. Законодавство давно змінилося. Міністерство не надає такі пільги вказаним аеродромам. Вони встановлюються Урядом лише для баз олімпійської, дефлімпійської та паралімпійської підготовки. Вказані об’єкти не належать до цього переліку. Усім іншим спортивним об’єктам пільги можуть надаватися виключно органами місцевого самоврядування.

ВОСЬМЕ. Щодо так званого делегування «фантомним громадським організаціям» розширених повноважень щодо розвитку видів спорту, правом розпоряджатися коштами держбюджету і т.д.

Це, взагалі, найпрекрасніша частина опусу. Заключна вишенька на торті, яка проявляє всю суть профнепридатності Георгія Зубка. Так висікти себе самого та рідну Федерацію хокею України, де він числиться цілим віце-президентом – треба вміти.

Мова йде про участь окремих спортивних федерацій в державному експерименті щодо підвищення автономії спорту. У ньому беруть участь федерації баскетболу, легкої атлетики, стрибків у воду, важкої атлетики та, увага! - федерація хокею з шайбою! Виходить пан Зубко сам зізнається, що працює у фантомній громадській організації, яка невідомо куди діває кошти. Далі можна не продовжувати. Думаю, все зрозуміло.

P.S. Наостанок відзначу, що саме за час роботи Ігоря Жданова та за прямої підтримки Міністерства в Україні після кількарічної перерви було відроджено проведення Міжнародного турніру з художньої гімнастики на Кубок Дерюгіної.

Відроджено Міжнародний турнір з боротьби, присвячений видатним українським борцям та тренерам. Відродився Кубок Турчина з гандболу. Вперше за часів Незалежності проведено Відкритий чемпіонат Києва з хокею серед юнаків.

Другий рік поспіль проводиться Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики Ukraine Nation Cup. Проведено відбірковий турнір в групі С на футзальне Євро-2018. Усі ці заходи пройшли на високому рівні саме у столичному Палаці спорту. І так буде надалі.

При міністрі спорту Ігореві Жданову, Україна отримала право на проведення в 2017 році Чемпіонату світу з хокею в дивізіоні 1А, чемпіонату Європи зі стрибків у воду, чемпіонату Європи з боксу, паралімпійського Кубка світу з лижних гонок та біатлону. Право на проведення фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА - 2018 р.

Два роки поспіль профільний комітет Верховної Ради України офіційно визнає роботу Міністерства молоді та спорту задовільною. Тобто доброю, бо іншої форми оцінки крім «незадовільно-задовільно» в комітетах не існує. Це позитивні та реальні факти, які кажуть самі за себе. Так, не все так добре, як хотілося б. Але після кризових років спорт почав рухатися у правильному напрямку, аби йому тільки не заважали розвиватися такі зрадофіли та дилетанти, як Георгій Зубко.