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Кубок Стэнли. Вашингтон и Анахайм начали с побед. Матчи четверга

Статистика и видеообзоры поединков

  • 14.04.2017 10:35
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НХЛ. Вашингтон - Торонто
© НХЛ. Вашингтон - Торонто
В четверг были сыграны три встречи плей-офф Кубка Стэнли.
 
Вашингтон - Торонто - 3:2 (ОТ; счет в серии – 1:0)
1-й период
0:1 Торонто - Митчелл Мэрнер - 1 (Джеймс ван Римсдик - 1, Тайлер Бозак - 1), 01:35 
0:2 Торонто - Джэйк Гардинер - 1, 09:44 
1:2 Вашингтон - Джастин Уильямс - 1 (Ти Джей Оши - 1, Кевин Шаттенкирк - 1), 12:24, в большинстве 
2-й период
2:2 Вашингтон - Джастин Уильямс - 2 (Мэтт Нисканен - 1, Евгений Кузнецов - 1), 16:00
1-й овертайм
3:2 Вашингтон - Том Уилсон - 1, 05:15
 
Том Уилсон родился и вырос в Торонто и поэтому в детстве мечтал о том, как забьет победный гол в матче розыгрыша Кубка Стэнли, будучи игроком «Кленовых листьев». Сейчас он еще больше рад тому, что сделал это в составе Вашингтона (и заодно стал Первой звездой матча). Второй звездой был признан правый крайний хозяев Джастин Уильямс, который в четвертый раз оформил дубль в матче плей-офф. Центрфорвард Митчелл Мэрнер, проводивший свой первый поединок в Кубке Стэнли - первый после Джеффа Фаркаса, который отличился 6 мая 2000 года, новичок Торонто, забросивший шайбу в матче плей-офф. 
 
 
Чикаго - Нэшвилл - 0:1 (0:1)
1-й период
0:1 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 1 (Филип Форсберг - 1, Райан Джохансен - 1), 07:52 
 
«Хищники» дважды уступали Чикаго в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли (в 2010-м и 2015-м), но нынешнюю серию начали с победы, причем Нэшвилл впервые в своей истории не пропустил в выездном матче плей-офф. Вратарь хозяев Кори Кроуфорд (Третья звезда поединка), отразивший 19 бросков, впервые с 23 апреля 2012 года проиграл домашний матч плей-офф «всухую». А Первой звездой стал его визави Пекка Ринне, записавший в свой актив 29 сэйвов и второй в карьере шатаут в играх на Кубок Стэнли.
 
 
Анахайм - Калгари - 3:2 (1:0)
1-й период
1:0 Анахайм - Райан Гецлаф - 1 (Якоб Силфверберг - 1, Ши Теодор - 1), 00:52, в большинстве 
1:1 Калгари - Шон Монахан - 1 (Крис Верстиг - 1, Ти Джей Броди - 1), 08:43, в большинстве 
2-й период
1:2 Калгари - Сэм Беннетт - 1 (Крис Верстиг - 2, Даги Хэмилтон - 1), 09:46
2:2 Анахайм - Рикард Ракелл - 1 (Райан Гецлаф - 1, Кевин Биекса - 1), 13:53
3:2 Анахайм - Якоб Силфверберг - 1 (Патрик Ивз - 1, Ши Теодор - 2), 17:47, в большинстве
 
В Honda Center «Утки» выиграли у «Флэймз» 22 матча регулярных сезонов подряд и шесть в плей-офф. Последний раз Калгари побеждал в Анахайме 25 апреля 2006 года, в третьем матче серии первого раунда плей-офф. Центрфорвард хозяев Райан Гецлаф, Первая звезда встречи, стал первым игроком в истории Анахайма, преодолевшим рубеж в 100 очков в плей-офф. В 105 матчах в розыгрышах Кубка Стэнли на его счету 101 балл (30+71).

Источник — Sport.ua

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