Всеволод ТОЛСТУШКО: «Думаю, смогу быстро включиться в работу»

Защитник «Донбасса» и сборной Украины Всеволод Толстушко рассказал о процессе восстановления после травмы.
«Игра в сборной всегда для меня была в приоритете: хочется все-таки играть, показывать на что ты способен.
Рука сейчас полностью зажила, но ее еще надо разрабатывать. В плане физики, я думаю, надо где-то четыре дня в основной группе поработать, до этого у нас как бы отдельная группа была. Ничего, думаю, быстро смогу включиться в работу», - подвел итог Толстушко.
Напомним, что Всеволод Толстушко стал одним из 15 игроков «Донбасса», получивших вызов в сборную Украины.
Источник — ХК Донбасс
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