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Всеволод ТОЛСТУШКО: «Думаю, смогу быстро включиться в работу»

Игрок «Донбасса» - о работе со сборной Украины

  • 14.04.2017 09:50
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ХК Донбасс
© ХК Донбасс

Защитник «Донбасса» и сборной Украины Всеволод Толстушко рассказал о процессе восстановления после травмы.

«Игра в сборной всегда для меня была в приоритете: хочется все-таки играть, показывать на что ты способен.

Рука сейчас полностью зажила, но ее еще надо разрабатывать. В плане физики, я думаю, надо где-то четыре дня в основной группе поработать, до этого у нас как бы отдельная группа была. Ничего, думаю, быстро смогу включиться в работу», - подвел итог Толстушко.

Напомним, что Всеволод Толстушко стал одним из 15 игроков «Донбасса», получивших вызов в сборную Украины.

Источник — ХК Донбасс

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