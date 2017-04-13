В Києві збудують Хокейне містечко до ЧС-2017

Голова Київської міської державної адміністрації В. Кличко підписав розпорядження про проведення чемпіонату світу з хокею та масового заходу «Хокейне містечко». Згідно зазначеного розпорядження взято до уваги звернення Федерації хокею України щодо проведення з 22 по 28 квітня 2017 року на базі Державного підприємства «Спортивний Комплекс «Атлет» чемпіонату світу з хокею з шайбою серед чоловіків та підтримано ініциативу Товариства з обмеженою відповідальністю «Метро плюс» щодо проведення з 20 до 28 квітня 2017 року на Спортивній площі перед ДП «СК «Атлет» масового заходу «Хокейне містечко».

Зазначимо, що згідно інфрмації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Метро плюс» створене у вересні 2013, має статутний фонд у розмірі 2 тис. грн. Засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «Метро плюс» є Усенко Віталій Вадимович. Основним видом діяльності ТОВ зазначено «Видання журналів і періодичних видань». Серед інших видів діяльності товариства: Видання книг, журналів, інші види видавничої діяльності, Рекламні агентства та Оптова торгівля іншими проміжними продуктами.

Одночасно з цим, Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголосив про проведення низки допорогових закупівель для організації проведення масового заходу «Хокейне містечко» на загальну суму 430 тис. грн.. Зокрема, передбачаєтся придбати наступні послуги: «Організація постановки спортивно-танцювального номеру вболівальниць (чієрлідерш) та спортивно-циркового номеру “хокейний цирк” під час масового заходу «Хокейне містечко», «Професійні дизайнерські послуги», «Послуги з монтажу та демонтажу радіо-, телевізійної, аудіо- та відеоапаратури», «Виступи ведучого та артистів у «Хокейному містечку», «Послуги із трансляції відеороликів та хокейних матчів чемпіонату світу під час масового заходу «Хокейне містечко», «Організація спортивних активностей та проведення спортивних майстер-класів», «Послуги з постановки церемонії відкриття та церемонії закриття», «Подіум для сценічного комплекту» та «Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку проведення масового заходу».

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 17 квітня 2017 року. Відповідальний за проведення ззакупівель: заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА Трофимов Олексій Станіславович.