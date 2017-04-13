UA: Перший покажет чемпионат мира по хоккею в Киеве

Телеканал «UA:Перший» будет транслировать чемпионат мира по хоккею в дивизионе IA, который состоится в Киеве.

Телеканал покажет 7 матчей турнира, среди которых будет 5 матчей сборной Украины.

Напомним, чемпионат мира в дивизионе IA пройдет с 22 по 28 апреля в киевском Дворце спорта. Соперники сборной Украины — Венгрия, Казахстан, Польша, Австрия и Южная Корея.