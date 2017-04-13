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UA: Перший покажет чемпионат мира по хоккею в Киеве

Телеканал «UA:Перший» будет транслировать первенство мира по хоккею в дивизионе IA

  • 13.04.2017 13:56
  • 176 просмотров
  • 2 комментария
Метки
uhl.com.ua
© uhl.com.ua
Телеканал «UA:Перший» будет транслировать чемпионат мира по хоккею в дивизионе IA, который состоится в Киеве.
 
Телеканал покажет 7 матчей турнира, среди которых будет 5 матчей сборной Украины.
 
Напомним, чемпионат мира в дивизионе IA пройдет с 22 по 28 апреля в киевском Дворце спорта. Соперники сборной Украины — Венгрия, Казахстан, Польша, Австрия и Южная Корея.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    alex_kor
    online
      alex_kor, 13.04.2017 14:11
    +1
    слава Богу. Надеюсь хоть в прямом эфире?
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    rem
    online
      rem, 13.04.2017 14:15
    0
    alex_kor, 13.04.2017 14:11
    слава Богу. Надеюсь хоть в прямом эфире?

    Да, речь идет о прямом эфире.
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