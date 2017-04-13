В среду были сыграны пять встреч плей-офф Кубка Стэнли.

Монреаль - Рейнджерс - 0:2 (счет в серии 0:1)

1-й период

0:1 Рейнджерс - Таннер Гласс - 1, 09:50

3-й период

0:2 Рейнджерс - Майкл Грабнер - 1 (Джеспер Фаст - 1), 18:50, в пустые ворота

Вратарь нью-йоркской команды Хенрик Лундквист, Первая звезда матча, в десятый раз играет на ноль в плей-офф. Голкипер провел подряд 116 игр в розыгрышах Кубка Стэнли. Второй звездой стал левый крайний гостей Таннер Гласс. Он забросил одну шайбу в 11 играх регулярного сезона после того, как его 5 марта вызвали из АХЛ. Что касается игр плей-офф, то у канадца теперь 3 очка (2+1) в 61 поединке Кубка Стэнли. Правый крайний «Рейнджеров» Майкл Грабнер забил в плей-офф впервые с 11 мая 2013 года.

Оттава - Бостон - 1:2 (0:1)

2-й период

1:0 Оттава - Бобби Райан - 1 (Эрик Карлссон - 1), 10:28

3-й период

1:1 Бостон - Фрэнк Ватрано - 1 (Райли Нэш - 1, Адам МакКуэйд - 1), 04:55

1:2 Бостон - Брэд Маршанд - 1 (Патрис Бержерон - 1, Дэвид Пастрняк - 1), 17:27

Первой звездой поединка стал центрфорвард гостей Фрэнк Ватрано, который сравнял счет на пятой минуте третьего периода. Это был второй бросок Бостона в третьем периоде. Во втором «Брюинз» вообще ни разу не потревожили Крэйга Андерсона, однако повели в серии!

Питтсбург - Коламбус - 3:1

2-й период

1:0 Питтсбург - Брайан Раст - 1 (Фил Кессел - 1, Евгений Малкин - 1), 01:15

2:0 Питтсбург - Фил Кессел - 1 (Джастин Шульц - 1, Евгений Малкин - 2), 03:45, в большинстве

3:0 Питтсбург - Ник Бонино - 1 (Патрик Хорнквист - 1, Олли Мяяття - 1), 16:25

3-й период

3:1 Коламбус - Мэтт Калверт - 1 (Джош Андерсон - 1), 12:41

Еще за полчаса до стартового вбрасывания Марк-Андре Флери не ожидал, что с первых минут сыграет за Питтсбург на старте плей-офф Кубка Стэнли. Но вратарь вышел на лед, сделал 31 сэйв и стал Первой звездой встречи. Флери одержал победу в плей-офф впервые с 18 апреля 2015 года, а всего он принял участие в 101-й игре на Кубок Стэнли, сравнявшись с Томом Баррассо в числе лидеров среди вратарей «Пингвинов». Защитник хозяев Рон Хэйнси провел первый матч в плей-офф после 907 игр в регулярном сезоне за 14 сезонов карьеры в НХЛ.

Миннесота - Сент-Луис - 1:2 (ОТ; 0:1)

2-й период

0:1 Сент-Луис - Владимир Соботка - 1 (Александр Стин - 1), 06:21

3-й период

1:1 Миннесота - Зак Паризе - 1 (Микко Койву - 1, Микаель Гранлунд - 1), 19:37

1-й овертайм

1:2 Сент-Луис - Джоэль Эдмундсон - 1 (Владимир Тарасенко - 1, Джейден Шварц - 1), 17:48

Миннесота начисто перебросала соперников – 52:26, однако в серии повели «Блюзмены». Центрфорвард гостей Владимир Соботка, открывший счет в матче, сыграл в плей-офф впервые с 2014-го.

Эдмонтон - Сан-Хосе - 2:3 (ОТ; 0:1)

1-й период

1:0 Эдмонтон - Оскар Клефбом - 1 (Джордан Эберле - 1, Милан Лючич - 1), 06:44

2:0 Эдмонтон - Милан Лючич - 1 (Марк Летесту - 1, Коннор Макдэвид - 1), 17:07, в большинстве

2-й период

2:1 Сан-Хосе - Джоэл Уорд - 1 (Йонас Донской - 1, Марк-Эдуард Власик - 1), 01:43, в большинстве

3-й период

2:2 Сан-Хосе - Пол Мартин - 1 (Томаш Гертл - 1), 05:22

1-й овертайм

2:3 Сан-Хосе - Мелкер Карлссон - 1 (Джо Павелски - 1, Марк-Эдуард Власик - 2), 03:22

«Нефтяники», попавшие в плей-офф впервые за 11 лет, неудачно начали поход за Кубком Стэнли. К слову, на счету команды – 342 игры в плей-офф, тогда как у «Акул» - 1169. Учитывая матчи регулярного чемпионата, капитан Эдмонтона Коннор Макдэвид набирает очки в 15-й встрече кряду.



