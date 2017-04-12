ЖДАНОВ: Подготовка Дворца спорта к чемпионату мира идет полным ходом

Ремонтные работы в столичном Дворце спорта накануне проведения Чемпионата мира по хоккею дивизиона 1А идут полным ходом и до начала соревнований 22 апреля будут завершены. Об этом на своей странице написал министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

«Каждую неделю бываю в Дворце спорта, где проводим совещания и контролируем ход подготовки к проведению Чемпионата мира по хоккею дивизиона 1А в Украине. Сегодня (11 апреля) утром в очередной раз посетил объект, чтобы собственными глазами увидеть завершение ремонтных работ, которые идут полным ходом. Директор Дворца спорта Юрий Черненький заверил меня, что к началу соревнований все работы будут закончены. В частности, завершается ремонт раздевалок, туалетов, холлов, лестниц, комнат для организаторов и прессы, готовится к заливке лед и запуск большого фонтана напротив Дворца спорта», - написал Жданов.

В 2017 году Киев примет Чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1А. Матчи пройдут с 22 по 28 апреля в столичном Дворце спорта. На домашнем льду сборная Украины будет бороться за выход в элитный дивизион. В группе А кроме сборной Украины сыграют команды Казахстана и Венгрии, которые выбыли из высшего дивизиона по итогам чемпионата мира-2016, а также Польши, Австрии и Южной Кореи.

Ранее вице-президент федерации хоккея Украины Георгий Зубко обвинил Игоря Жданова в том, что он соботирует подготовку к чемпионату мира по хоккею.