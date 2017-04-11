Чемпіонат світу з хокею коштуватиме країні 6 мільйонів гривень

Всеукраїнська громадська організація «Федерація хокею України» оголосила про застосування переговорних процедур закупівель за предметами: «Експлуатація Палацу спорту для проведення чемпіонату світу з хоккею», «Послуги з тимчасового розміщення» та «Послуги з організації харчування». Загальна вартість становить 5 млн. 786 тис. 360 грн. Відповідальний за проведення закупівель – виконавчий директор ФХУ Коваль Сергій Анатолійович.

Зокрема, 10 днів оренди Палацу спорту коштуватимуть 3 млн. грн. (300 тис. грн. за добу).



Послуги проживання поділені на 2 лота, згідно першого Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Русь» отримає 1 млн. 178 тис. 120 грн. за проживання 174 спортсменів та тренерів протягом 8 днів.



За другим лотом, Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна Компанія «Квадр» заробить на проживанні 22 представників МФХ 323 тис. 40 грн.



Згідно обгрунтування закупівель «місце проживання має бути розміщено поряд з місцем проведення спортивного заходу. Вимогам відповідають 2 готелі – готель «Русь» 3 зірки (спортсмени, тренери), готель «Президент» 4 зірки (представники МФХ)».



ТОВ «Готельний комплекс «Русь» також організує харчування учасників заходу протягом 9 днів вартістю 1 млн. 285 тис. 200 грн, повідомляє сайт prozorro.gov.ua.