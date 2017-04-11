Георгий ЗУБКО: «Жданов снова ушел в тень»

По словам Зубко, выделенные на реконструкцию Дворца спорта деньги ушли непонятно куда. При этом стоимость аренды подняли в почти на 300 процентов.

«Все началось с того дня, когда Украина получила шанс провести чемпионат мира по хоккею – министр Жданов откровенно ушел в сторону, не решал вопросы, связанные с местом проведения мероприятия, не делал ничего, чтобы найти финансы.



Чемпионат мира и Евровидение претендовали на один объект – киевский Дворец спорта. Но если для Евровидения место проведения (как и город проведения) на тот момент еще не были определены, то у хоккея другого варианта, кроме Дворца спорта, попросту не существовало. На деле Жданов занял пассивную позицию, чуть не сорвав чемпионат и не опозорив нас на весь спортивный мир.

Как только было утверждено место проведения – Дворец спорта – в министерстве резко подняли арендную плату. Как известно, одним из основных источников расходов организаторов чемпионата мира в Киеве является оплата аренды спортивного сооружения. Объект, находящийся в прямом подчинении Жданова, с момента получения права на проведение чемпионата увеличил арендную плату почти на 300%.

Сейчас один день аренды под чемпионат мира стоит 300 тысяч гривен. За такие деньги можно арендовать и НСК «Олимпийский». При этом стоимость аренды на другие спортивные события выросла не более чем на 50%. То есть, другие арендаторы платят значительно меньше, чем организаторы чемпионата мира.

Обращения к Жданову с просьбой вмешаться и разрешить ситуацию ни к чему не привели. Он опять ушел в тень.

Вопиющая халатность министра просто не укладывается в голове.

Дворец спорта, построенный 55 лет назад, нуждается в реконструкции. Кабмин специально выделил для этого 45 миллионов гривен. Этих денег должно было хватить на ремонт раздевалок, постройку скайбоксов, реновацию самой площадки и установку современной системы освещения.

Но на дворе уже апрель – осталось меньше месяца для проведения чемпионата мира по хоккею – а ремонтные работы так и не начаты.



О том, что все сроки проведения ремонтных работ срываются, министра Жданова уведомляли неоднократно. Но он традиционно отстранился и не реагирует на наши обращения.

То ли ему абсолютно все равно, то ли дело имеет иную составляющую: остаток от вышеупомянутых 45 миллионов гривен останется в министерстве молодежи и спорта и после чемпионата мира. А значит, следить за использованием этих денег будет уже некому», — написал Зубко.