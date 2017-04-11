Сьогодні збірна України розпочне підготовку до чемпіонату світу

У вівторок, 11 квітня, на льоду арени «Термінал» у місті Бровари відбудеться перше тренувальне заняття національної збірної команди України в рамках підготовки до чемпіонату світу з хокею у Києві.



В програмі підготовки на броварському льоду проведення 12 тренувань тривалістю від 75 хвилин до двох годин. По два льодових заняття заплановано на 13, 14, 17 та 18 квітня. В решту тренувальних днів передбачено по одному заняттю. Після 19 квітня планується переїзд команди до київського Палацу спорту, де й відбудуться матчі чемпіонату світу.

