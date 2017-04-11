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Сьогодні збірна України розпочне підготовку до чемпіонату світу

Перше тренування відбудеться на льоду арени «Термінал» у місті Бровари

  • 11.04.2017 14:18
  • 174 просмотров
  • 1 комментария
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ФХУ
© ФХУ
У вівторок, 11 квітня, на льоду арени «Термінал» у місті Бровари відбудеться перше тренувальне заняття національної збірної команди України в рамках підготовки до чемпіонату світу з хокею у Києві.
 
В програмі підготовки на броварському льоду проведення 12 тренувань тривалістю від 75 хвилин до двох годин. По два льодових заняття заплановано на 13, 14, 17 та 18 квітня. В решту тренувальних днів передбачено по одному заняттю. Після 19 квітня планується переїзд команди до київського Палацу спорту, де й відбудуться матчі чемпіонату світу.
 
У сьогоднішньому тренуванні братимуть участь 28 хокеїстів. Ще декілька спортсменів, на яких розраховує тренерський штаб, поки що не прибули до табору команди з різних обставин.

Источник — Федерация хоккея Украины

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Комментарии
    A-68
      A-68, 11.04.2017 15:13
    0
    Бажаємо збірній Україні боротись за перемоги до останньої секунди !!!!!
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