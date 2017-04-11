Костяк сборной Украины составили игроки трех клубов

Главный тренер сборной Украины Александр Савицкий вызвал 28 игроков для подготовки к чемпионату мира в дивизионе IA.

Вратари: Эдуард Захарченко («Кременчуг»), Андрей Бесхлебный («Кривбасс»), Богдан Дьяченко («Донбасс»);

Защитники: Владимир Алексюк, Александр Победоносцев, Денис Петрухно, Игорь Кугут, Всеволод Толстушко (все – «Донбасс»), Виталий Андрейкив, Владимир Варивода, Денис Исаенко, Дмитрий Игнатенко, Алексей Мельников (все – «Кременчуг»), Кирилл Катрич («Кривбасс»);

Нападающие: Сергей Бабинец, Виталий Лялька, Никита Буценко, Артем Бондарев, Дмитрий Нименко, Олег Шафаренко (все – «Донбасс»), Владислав Гаврик, Артем Гниденко, Юрий Петранговский, Сергей Кузьмик, Георгий Кича, Севастьян Карпенко, Дмитрий Чернышенко (все – «Кременчуг»), Андрей Денискин (Hampton Road Whalers, США).

Еще несколько игроков, на которых рассчитывает тренерский штаб, пока не прибыли в лагерь команды.

Из-за травм не смогли приехать на сборы Виктор Захаров, Владимир Романенко, Роман Благой и Андрей Михнов.

Защитник Игорь Мережко выступает в плей-офф WHL в составе своего клуба и после завершения матчей готов присоединиться к команде.

Напомним, матчи чемпионата мира в дивизионе IA с 22 по 28 апреля примет киевский Дворец спорта.