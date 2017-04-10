Сидни Кросби – обладатель Морис Ришар Трофи

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, забросив 44 шайбы в 75 матчах. Для форварда «Пингвинз» это второй трофей «Морис Ришар Трофи». Ранее он его выигрывал в 2010 году. Рекордсменом по числу выигранных призов является нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Россиянин завоевывал эту награду шесть раз.
Второе место разделили форвард «Тампы» Никита Кучеров и игрок «Торонто» Остон Мэттьюс с 40 голами на счету.
Источник — Sport.ua
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