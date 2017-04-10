Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сидни Кросби – обладатель Морис Ришар Трофи

Канадский форвард стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ

  • 10.04.2017 17:41
  • 127 просмотров
  • 0 комментария
Метки
nhl.com
© nhl.com

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, забросив 44 шайбы в 75 матчах. Для форварда «Пингвинз» это второй трофей «Морис Ришар Трофи». Ранее он его выигрывал в 2010 году. Рекордсменом по числу выигранных призов является нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Россиянин завоевывал эту награду шесть раз.

Второе место разделили форвард «Тампы» Никита Кучеров и игрок «Торонто» Остон Мэттьюс с 40 голами на счету. 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.