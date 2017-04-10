В воскресенье в Лиге были сыграны десять встреч.

Детройт - Нью-Джерси - 4:1

1-й период

1:0 Детройт - Райли Шихан - 1 (Франс Нильсен - 23, Даррен Хелм - 9), 07:09

2:0 Детройт - Томаш Татар - 25 (Густав Нюквист - 35, Хенрик Зеттерберг - 51), 11:19

2-й период

3:0 Детройт - Хенрик Зеттерберг - 17 (Густав Нюквист - 36), 10:18

3-й период

3:1 Нью-Джерси - Джон Мур - 12 (Якоб Йозефсон - 9, Майк Каммаллери - 21), 01:15

4:1 Детройт - Райли Шихан - 2 (Франс Нильсен - 24, Дилан Ларкин - 15), 17:27, в большинстве

Нападающий хозяев Райли Шихан, Вторая звезда матча, нашел самый подходящий момент для того, что прервать свою безголевую серию. Канадец забросил свои первые две шайбы в сезоне, в том числе последнюю в истории Joe Louis Arena в Детройте. Он отправил шайбу над плечом голкипера Кори Шнайдера на восьмой минуте первого периода в своем 80-м матче в чемпионате. Шихан был близок к тому, чтобы стать первым нападающим в истории НХЛ, который за время регулярного сезона нанес не менее 100 бросков по воротам, но не забросил ни одной шайбы. Он все-таки добился успеха 107-м броском. До этого Шихан поразил ворота 9 апреля 2016 года в матче против Рейнджерс.

Тампа-Бэй - Баффало - 4:2

1-й период

0:1 Баффало - Вилльям Кэрриер - 5 (Александер Нюландер - 1, Зак Богосян - 9) , 13:56

2-й период

1:1 Тампа-Бэй - Брэйден Пойнт - 17 (Виктор Хедман - 56, Джейк Дотчин - 11), 05:59

2:1 Тампа-Бэй - Брэйдон Коберн - 5 (Владислав Наместников - 18, Александер Киллорн - 17), 12:20, в меньшинстве

3-й период

2:2 Баффало - Эвандер Кейн - 28 (Брайан Джионта - 20, Райан О'Райлли - 35), 11:17

3:2 Тампа-Бэй - Брэйден Пойнт - 18 (Никита Кучеров - 45, Антон Стролман - 16), 18:36

4:2 Тампа-Бэй - Виктор Хедман - 16 (Антон Стролман - 17, Брэйден Пойнт - 22), 19:59, в пустые ворота

Тампа-Бэй набирала очки в 9 из последних 10 поединков сезона, однако впервые с 2013-го не вышла в плей-офф. Баффало, проигравший 5 из последних 6 встреч, остался на последнем месте Атлантического дивизиона. Левый крайний гостей Эвандер Кейн и защитник «Молний» Виктор Хедман (Третья звезда матча) набрали по 300 очков в регулярных чемпионатах. При этом у Хедмана в этом сезоне в активе 72 пункта – это второй показатель среди защитников.

Айлендерс - Оттава - 4:2

1-й период

1:0 Айлендерс - Эндрю Лэдд - 23 (Алан Кьюин - 13, Джонни Бойчак - 17), 03:23

2-й период

2:0 Айлендерс - Андерс Ли - 34 (Джош Бэйли - 43, Брок Нельсон - 24), 08:17

3:0 Айлендерс - Брок Нельсон - 20 (Адам Пилич - 7, Скотт Мэйфилд - 7), 13:52

3:1 Оттава - Бобби Райан - 13 (Райан Дзингель - 18), 18:54

3-й период

3:2 Оттава - Жан-Габриэль Пажо - 12 (Алекс Барроуз - 16, Крис Нил - 3), 02:34

4:2 Айлендерс - Джейсон Чимера - 20 (Брок Нельсон - 25, Ник Ледди - 35), 18:52, в пустые ворота

«Островитяне» завершили сезон шестью победами подряд. Оттава заняла второе место в Атлантическом дивизионе и в первом раунде плей-офф сыграет с Бостоном. «Сенаторы», к слову, на эту игру не включили в состав 11 основных игроков.

Торонто - Коламбус - 2:3

2-й период

1:0 Торонто - Джеймс ван Римсдик - 28 (Роман Полак - 7), 02:03

2:0 Торонто - Джеймс ван Римсдик - 29 (Джэйк Гардинер - 34), 06:36

2:1 Коламбус - Мэтт Калверт - 10 (Бун Дженнер - 16, Гэбриэл Карлссон - 1), 12:32

2:2 Коламбус - Джош Андерсон - 17 (Вилльям Карлссон - 19), 17:16

2:3 Коламбус - Кэм Аткинсон - 35 (Мэтт Калверт - 5, Дэвид Савар - 17), 19:20, в меньшинстве

Торонто занял место второй «уайлд-кард» Восточной конференции и в первом раунде плей-офф сыграет с Вашингтоном. Коламбус прервал серию из шести поражений. В первом раунде плей-офф «Блю Джекетс» сыграют с Питтсбургом.

Сент-Луис - Колорадо - 3:2

1-й период

1:0 Сент-Луис - Зак Сэнфорд - 4 (Дмитрий Яшкин - 10), 19:37

2-й период

1:1 Колорадо - Франсуа Бошемен - 5 (Нэтан Маккиннон - 36, Микко Рантанен - 19), 04:03

1:2 Колорадо - Микко Рантанен - 20 (Эрик Джонсон - 15), 15:02

3-й период

2:2 Сент-Луис - Владимир Соботка - 1 (Йори Лехтеря - 15, Магнус Пааярви - 5), 03:20

3:2 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 39 (Иван Барбашев - 7), 04:39

Первой звездой встречи стал центрфорвард хозяев Владимир Соботка, последние три сезона проведший в КХЛ. В воскресенье он вышел на лед в НХЛ впервые с апреля 2014 года и отметился голом. Колорадо завершил сезон 12 подряд гостевыми поражениями.

Рейнджерс - Питтсбург - 3:2

1-й период

0:1 Питтсбург - Ник Бонино - 18 (Доминик Симон - 1, Фил Кессел - 47), 09:16

1:1 Рейнджерс - Райан МакДона - 6 (Майкл Грабнер - 13), 13:54

2:1 Рейнджерс - Дерек Степан - 17 (Райан МакДона - 36, Мика Зибанежад - 22), 18:31, в большинстве

2-й период

2:2 Питтсбург - Картер Роуни - 3, 13:38

3-й период

3:2 Рейнджерс - Джимми Веси - 16 (Мика Зибанежад - 23), 07:23

В воротах нью-йоркской команды играл Магнус Хеллберг, впервые победивший в НХЛ и признанный Третьей звездой поединка. Для шведского вратаря это был пятый матч в карьере. «Рейнджеры» прервали серию из двух поражений и готовятся к серии первого раунда против Монреаля. Питтсбург играл без девяти игроков основного состава, включая Сидни Кросби.

Филадельфия - Каролина - 3:4 (Б)

1-й период

0:1 Каролина - Брок Макгинн - 6 (Дерек Райан - 18), 05:42

2-й период

1:1 Филадельфия - Дэйл Уис - 7 (Шон Кутюрье - 19, Эндрю Макдональд - 16), 08:46

3-й период

1:2 Каролина - Брок Макгинн - 7 (Ноа Ханифин - 25, Джордан Стаал - 29), 08:39

2:2 Филадельфия - Дэйл Уис - 8 (Шон Кутюрье - 20, Иван Проворов - 23), 10:58

3:2 Филадельфия - Уэйн Симмондс - 31 (Шейн Гостисбир - 32, Джордан Уил - 4), 12:05

3:3 Каролина - Себастиан Ахо - 24 (Джастин Фолк - 20, Теуво Теравяйнен - 27), 14:50, в большинстве

Буллиты

3:4 Каролина, Брок Макгинн

Главным героем ничего не решавшей встречи стал нападающий Каролины Брайан Бикелл, проводивший последний матч в карьере. Своим последним броском в НХЛ он реализовал послематчевый буллит и помог «Ураганам» прервать серию из пяти поражений. В ноябре Бикеллу был диагностирован рассеянный склероз, он вернулся на лед во вторник и провел четыре встречи. Иван Проворов стал первым новичком Филадельфии за более чем 20 лет, принявшим участие во всех 82 играх сезона. В последний раз в чемпионате-1993/94 это сделал Дмитрий Юшкевич. 19-летний россиянин был признан лучшим защитником «Флайерз» в этом сезоне.

Вашингтон - Флорида - 0:2

2-й период

0:1 Флорида - Дерек Маккензи - 6 (Кольтон Скевьёр - 15), 15:47, в меньшинстве

3-й период

0:2 Флорида - Денис Мальгин - 6 (Райлли Смит - 22, Ник Бьюгстад - 7), 09:47, в большинстве

Вашингтон предоставил отдых четырем игрокам основы, проиграв последний матч сезона. Голкипер Флориды Джеймс Раймер, Первая звезда поединка, отразил 38 бросков в створ и завершил сезон двумя шатаутами подряд. Левый крайний хозяев Александр Овечкин с 33 голами стал первым в истории НХЛ игроком, 12 раз подряд становившимся лучшим снайпером команды. Россиянин превзошел достижения Горди Хоу и Рика Нэша (11).

Анахайм - Лос-Анджелес - 4:3 (ОТ)

1-й период

1:0 Анахайм - Патрик Ивз - 32 (Райан Гецлаф - 56), 00:27

1:1 Лос-Анджелес - Дрю Даути - 12 (Алек Мартинез - 30, Тэннер Пирсон - 20), 11:20, в большинстве

2-й период

2:1 Анахайм - Антуан Верметт - 9 (Райан Гецлаф - 57, Рикард Ракелл - 17), 09:53, в большинстве

2:2 Лос-Анджелес - Кайл Клиффорд - 6 (Кевин Гравел - 6, Ник Дауд - 16), 15:56

3-й период

2:3 Лос-Анджелес - Дастин Браун - 14 (Джером Игинла - 13, Дерек Форборт - 16), 07:55

3:3 Анахайм - Нэйт Томпсон - 1 (Брэндон Монтур - 4, Хампус Линдхольм - 14), 11:34

Овертайм

4:3 Анахайм - Ши Теодор - 2 (Рикард Ракелл - 18, Райан Гецлаф - 58), 00:53

Анахайм пятый раз подряд завоевал титул победителя Тихоокеанского дивизиона и в первом раунде плей-офф сыграет с Калгари. Капитан хозяев Райан Гецлаф (Вторая звезда встречи) отметился тремя голевыми передачами, а «Утки» завершили регулярный сезон 14 подряд матчами без поражений в основное время. Нападающий гостей Джером Игинла набрал 1300-е очко в карьере в возможно своем последнем поединке в НХЛ. 39-летний форвард еще не определился, будет ли продолжать карьеру в следующем сезоне.

Эдмонтон - Ванкувер - 5:2

1-й период

1:0 Эдмонтон - Джордан Эберле - 18 (Леон Драйзайтль - 48, Оскар Клефбом - 26), 18:46, в большинстве

2-й период

1:1 Ванкувер - Николай Голдобин - 3 (Даниэль Седин - 29, Хенрик Седин - 36), 02:00

2:1 Эдмонтон - Джордан Эберле - 19, 04:10

3:1 Эдмонтон - Дрэйк Каггула - 7 (Коннор Макдэвид - 69), 14:46

3-й период

4:1 Эдмонтон - Джордан Эберле - 20 (Райан Нюджент-Хопкинс - 25, Милан Лючич - 27), 00:31

5:1 Эдмонтон - Леон Драйзайтль - 29 (Коннор Макдэвид - 70), 01:50

5:2 Ванкувер - Никита Трямкин - 2 (Бо Хорват - 32), 02:35

Эдмонтон занял второе место в Тихоокеанском дивизионе и в серии первого раунда сыграет с Сан-Хосе. «Нефтяники» набрали 103 очка, что на 33 больше, чем в прошлом сезоне. Коннор Макдэвид сделал две передачи и достиг рубежа в 100 очков (30+70), став лучшим бомбардиром чемпионата. 20-летний капитан Эдмонтона стал самым молодым обладателем приза Арта Росса с сезона-2006/07, когда это сделал 19-летний Сидни Кросби. Также Макдэвид стал первым игроком «Нефтяников» с сезона-1995/96, набравшим 100 баллов. Тогда это сделал нынешний тренер Айлендерс Дуг Уэйт.

















В плей-офф, который стартует в ночь со среды на четверг по киевскому времени, встретятся:

Восток:

Монреаль (Атл.1) - Рейнджерс (уайлд-кард 1)

Оттава (Aтл.2) - Бостон (Aтл.3)

Вашингтон (Стл.1) - Торонто (уайлд-кард 2)

Питтсбург (Стл.2) - Коламбус (Стл.3)

Запад:

Чикаго (Центр.1) - Нэшвилл (уайлд-кард 2)

Миннесота (Центр.2) - Сент- (Центр.3)

Анахайм (Тих.1) - Калгари (уайлд-кард 1)

Эдмонтон (Тих.2) - Сан-Хосе (Тих.3)