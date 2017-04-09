В субботу в Лиге были сыграны четырнадцать встреч.

Оттава - Рейнджерс - 3:1

2-й период

1:0 Оттава - Майк Хоффман - 26 (Марк Стоун - 31, Жан-Габриэль Пажо - 21), 03:04

2:0 Оттава - Дерик Брассар - 14 (Виктор Стольберг - 5, Алекс Барроуз - 15), 09:24

3-й период

3:0 Оттава - Жан-Габриэль Пажо - 11 (Марк Боровецки - 2, Марк Стоун - 32), 06:19

3:1 Рейнджерс - Мика Зибанежад - 14 (Крис Крайдер - 25), 19:14

Оттава одержала третью победу подряд после серии из пяти поражений и забронировала второе место Атлантического дивизиона. В серии первого раунда против Торонто или Бостона у «Сенаторов» будет преимущество своего льда. «Рейнджеры» потерпели седьмое поражение в девяти матчах и не смогли повторить клубный рекорд по числу гостевых побед в сезоне.

Филадельфия - Коламбус - 4:2

1-й период

1:0 Филадельфия - Пьер-Эдуард Беллемар - 4 (Крис ВандеВельде - 9, Роман Любимов - 2), 12:52

2:0 Филадельфия - Майкл Дель Зотто - 6 (Брэйден Щенн - 30, Дэйл Уис - 7), 14:24

2-й период

2:1 Коламбус - Сет Джонс - 12 (Александер Веннберг - 46, Ник Фолиньо - 25), 01:07, в большинстве

3:1 Филадельфия - Якуб Ворачек - 20 (Клод Жиру - 44, Уэйн Симмондс - 23), 06:42, в большинстве

4:1 Филадельфия - Иван Проворов - 7 (Эндрю Макдональд - 15, Брэйден Щенн - 31), 13:48

4:2 Коламбус - Бун Дженнер - 18 (Сэм Ганье - 32, Скотт Хартнелл - 24), 16:00

Коламбус потерпел шестое поражение подряд, уступив Филадельфии. В серии первого раунда плей-офф «Блю Джекетс» сыграют с Питтсбургом. Филадельфия в пятый раз за семь сезонов не вышла в плей-офф, но хорошо проводит последние игры, одержав пять побед в семи матчах.