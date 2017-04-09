В субботу в Лиге были сыграны четырнадцать встреч.
Оттава - Рейнджерс - 3:1
2-й период
1:0 Оттава - Майк Хоффман - 26 (Марк Стоун - 31, Жан-Габриэль Пажо - 21), 03:04
2:0 Оттава - Дерик Брассар - 14 (Виктор Стольберг - 5, Алекс Барроуз - 15), 09:24
3-й период
3:0 Оттава - Жан-Габриэль Пажо - 11 (Марк Боровецки - 2, Марк Стоун - 32), 06:19
3:1 Рейнджерс - Мика Зибанежад - 14 (Крис Крайдер - 25), 19:14
Оттава одержала третью победу подряд после серии из пяти поражений и забронировала второе место Атлантического дивизиона. В серии первого раунда против Торонто или Бостона у «Сенаторов» будет преимущество своего льда. «Рейнджеры» потерпели седьмое поражение в девяти матчах и не смогли повторить клубный рекорд по числу гостевых побед в сезоне.
Филадельфия - Коламбус - 4:2
1-й период
1:0 Филадельфия - Пьер-Эдуард Беллемар - 4 (Крис ВандеВельде - 9, Роман Любимов - 2), 12:52
2:0 Филадельфия - Майкл Дель Зотто - 6 (Брэйден Щенн - 30, Дэйл Уис - 7), 14:24
2-й период
2:1 Коламбус - Сет Джонс - 12 (Александер Веннберг - 46, Ник Фолиньо - 25), 01:07, в большинстве
3:1 Филадельфия - Якуб Ворачек - 20 (Клод Жиру - 44, Уэйн Симмондс - 23), 06:42, в большинстве
4:1 Филадельфия - Иван Проворов - 7 (Эндрю Макдональд - 15, Брэйден Щенн - 31), 13:48
4:2 Коламбус - Бун Дженнер - 18 (Сэм Ганье - 32, Скотт Хартнелл - 24), 16:00
Коламбус потерпел шестое поражение подряд, уступив Филадельфии. В серии первого раунда плей-офф «Блю Джекетс» сыграют с Питтсбургом. Филадельфия в пятый раз за семь сезонов не вышла в плей-офф, но хорошо проводит последние игры, одержав пять побед в семи матчах.
Бостон - Вашингтон - 1:3
1-й период
0:1 Вашингтон - Маркус Йоханссон - 24 (Джастин Уильямс - 24), 04:21
2-й период
1:1 Бостон - Колин Миллер - 6 (Дрю Стаффорд - 13), 15:13
1:2 Вашингтон - Кевин Шаттенкирк - 13 (Никлас Бэкстрем - 63, Александр Овечкин - 36), 16:09
1:3 Вашингтон - Джастин Уильямс - 24 (Евгений Кузнецов - 40, Нэйт Шмидт - 14), 19:10
Бостон в своей последней игре регулярного сезона уступил Вашингтону, сделав шаг навстречу столичной команде в серии первого раунда плей-офф. Вашингтон одержал четвертую победу подряд и 10-ю в последних 11 матчах.
Нью-Джерси - Айлендерс - 2:4
2-й период
0:1 Айлендерс - Адам Пилич - 3 (Николай Кулемин - 11), 02:48
0:2 Айлендерс - Андерс Ли - 32 (Ник Ледди - 33, Энтони Бювиллье - 15), 06:23
3-й период
0:3 Айлендерс - Джейсон Чимера - 19 (Алан Кьюин - 12, Кэлвин де Хаан - 20), 03:52
1:3 Нью-Джерси - Бю Беннетт - 7, 05:00
1:4 Айлендерс - Андерс Ли - 33 (Джош Бэйли - 42, Ник Ледди - 34), 08:11, в большинстве
2:4 Нью-Джерси - Бю Беннетт - 8 (Дэлтон Праут - 6, Майлс Вуд - 9), 19:57
«Островитяне» выиграли пятый раз кряду, но лишились шансов выйти в плей-офф из-за победы Торонто над Питтсбургом. «Дьяволы» проиграли восьмой матч из девяти последних и впервые с сезона-1985/86 финишируют на последнем месте Восточной конференции.
Торонто - Питтсбург - 5:3
1-й период
0:1 Питтсбург - Фил Кессел - 23 (Мэтт Каллен - 18, Том Кунхакль - 12), 06:11
1:1 Торонто - Джеймс ван Римсдик - 27 (Тайлер Бозак - 37, Роман Полак - 6), 06:40
2-й период
2:1 Торонто - Тайлер Бозак - 18 (Вилльям Нюландер - 39, Джэйк Гардинер - 32), 03:30, в большинстве
2:2 Питтсбург - Сидни Кросби - 44 (Джейк Гюнцель - 17, Джастин Шульц - 39), 07:55, в большинстве
3-й период
2:3 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 16, 06:51
3:3 Торонто - Каспери Капанен - 1 (Мэтт Ханвик - 17, Остон Мэттьюз - 29), 14:30
4:3 Торонто - Коннор Браун - 20 (Джэйк Гардинер - 33, Мэтт Ханвик - 18), 17:12
5:3 Торонто - Остон Мэттьюз - 40, 19:56, в пустые ворота
«Кленовые листья» выиграли главный матч сезона и вышли в плей-офф Кубка Стэнли, лишив последних шансов Тампу-Бэй и Айлендерс. Торонто осталось провести один матч - с Коламбусом. Если канадской команде удастся набрать одно очко, она займет третье место в Атлантическом дивизионе и в первом раунде плей-офф сыграет с Оттавой. В противном случае ее соперником станет Вашингтон.
Детройт - Монреаль - 2:3 (ОТ)
1-й период
1:0 Детройт - Франс Нильсен - 17 (Даррен Хелм - 8), 10:44
2-й период
1:1 Монреаль - Натан Болью - 4 (Пол Байрон - 21, Брендан Галлахер - 19), 04:19, в большинстве
2:1 Детройт - Дилан Ларкин - 17 (Томаш Татар - 21, - - 1), 12:51
2:2 Монреаль - Арттури Лехконен - 18 (Никита Нестеров - 12), 18:30
Овертайм
2:3 Монреаль - Алекс Гальченюк - 17 (Никита Нестеров - 13), 01:42
Детройт потерпел поражение в предпоследнем матче на Joe Louis Arena. Победу Монреалю в овертайме принес гол центрфорварда Алекса Гальченюка, Первой звезды поединка.
Флорида - Баффало - 3:0
2-й период
1:0 Флорида - Ник Бьюгстад - 7 (Томаш Ванек - 31, Райлли Смит - 21), 07:45
2:0 Флорида - Джонатан Юбердо - 9 (Яромир Ягр - 29), 17:03, в большинстве
3-й период
3:0 Флорида - Джонатан Юбердо - 10 (Яромир Ягр - 30), 05:55
Флорида прервала серию из шести поражений в последнем домашнем матче сезона. Вратарь хозяев Джеймс Раймер, Третья звезда встречи, отразил 30 бросков и второй раз в сезоне отыграл на ноль. Нападающий «Пантер» Шон Торнтон провел, вероятно, последний матч в НХЛ, и был награжден званием альтернативного капитана и Первой звезды поединка.
Каролина - Сент-Луис - 4:5 (Б)
1-й период
0:1 Сент-Луис - Иван Барбашев - 5 (Алекс Пьетранжело - 33, Владимир Тарасенко - 35), 00:26
1:1 Каролина - Клас Дальбек - 2 (Джордан Стаал - 28), 09:10
2:1 Каролина - Джефф Скиннер - 36 (Бретт Песке - 17, Ноа Ханифин - 23), 19:31
2-й период
2:2 Сент-Луис - Александр Стин - 16 (Алекс Пьетранжело - 34, Владимир Тарасенко - 36), 05:19, в большинстве
3:2 Каролина - Хоаким Нордстром - 7 (Сергей Толчинский - 1, Виктор Раск - 29), 14:11
3:3 Сент-Луис - Райан Ривс - 7 (Кайл Бродзяк - 7, Скотти Апшолл - 8), 19:06
3-й период
3:4 Сент-Луис - Скотти Апшолл - 10, 02:03, в меньшинстве
4:4 Каролина - Джефф Скиннер - 37 (Ноа Ханифин - 24, Бретт Песке - 18), 09:14
Буллиты
4:5 Сент-Луис, Владимир Тарасенко
Сент-Луис гарантировал себе третье место Центрального дивизиона и в серии первого раунда сыграет с Миннесотой. Первой звездой матча стал центрфорвард хозяев Джефф Скиннер, отметившийся дублем.
Виннипег - Нэшвилл - 2:1
2-й период
0:1 Нэшвилл - Райан Эллис - 16, 11:31, в меньшинстве
3-й период
1:1 Виннипег - Кайл Коннор - 2 (Адам Лоури - 14), 10:47
2:1 Виннипег - Блэйк Уилер - 26 (Марк Шайфли - 50, Дастин Бафлин - 39), 19:15, в меньшинстве
Нэшвилл не смог составить конкуренцию Калгари, завершив регулярный чемпионат на месте второй «уайлд-кард». В серии первого раунда плей-офф «Хищники» сыграют с Чикаго. «Джетс», давно потерявшие шансы на выход в плей-офф, завершили чемпионат семью подряд победами, установив клубный рекорд.
Даллас - Колорадо - 4:3 (Б)
1-й период
1:0 Даллас - Девин Шор - 13 (Коди Икин - 9, Грег Патерин - 8), 13:40
2-й период
2:0 Даллас - Джейми Бенн - 26 (Джон Клингберг - 35, Тайлер Сегин - 46), 00:37, в большинстве
2:1 Колорадо - Микко Рантанен - 19 (Тайсон Бэрри - 31, Свен Андригетто - 15), 17:35
3-й период
2:2 Колорадо - Гэбриэл Ландеског - 18 (Франсуа Бошемен - 13, Блэйк Комо - 12), 05:37
2:3 Колорадо - Нэтан Маккиннон - 17 (Тайсон Бэрри - 32, ДжейТи Комфер - 3), 08:24, в большинстве
3:3 Даллас - Тайлер Сегин - 26 (Эса Линделл - 12, Джон Клингберг - 36), 13:44
Буллиты
4:3 Даллас, Тайлер Сегин
Даллас на победной ноте завершил неудачный сезон. Центрфорвард хозяев Тайлер Сегин, первая звезда матча, стал единственным хоккеистом, забившим в серии буллитов. Колорадо осталось отмучиться еще один матч.
Аризона - Миннесота - 1:3
1-й период
0:1 Миннесота - Эрик Хаула - 15 (Джейсон Поминвиль - 34), 04:13
0:2 Миннесота - Эрик Стаал - 28 (Чарли Койл - 38), 10:47, в большинстве
3-й период
1:2 Аризона - Брендан Перлини - 14 (Шейн Доун - 21, Алекс Голигоски - 30), 02:59
1:3 Миннесота - Мартин Ханзал - 20 (Микко Койву - 40, Мэтью Думба - 23), 13:35, в большинстве
Миннесота завершила сезон серией из четырех побед и в первом раунде плей-офф сыграет с Сент-Луисом. Также «Дикие» установили клубный рекорд по числу побед (49) и очков (106). Нападающий гостей Мартин Ханзал, 10 лет игравший за «Койотов» и перешедший в Миннесоту в феврале, впервые сыграл на Gila River Arena после обмена и отметился забитым голом.
Ванкувер - Эдмонтон - 2:3
2-й период
0:1 Эдмонтон - Джордан Эберле - 17 (Райан Нюджент-Хопкинс - 24, Крис Расселл - 12), 01:01
1:1 Ванкувер - Брок Бозер - 4 (Хенрик Седин - 34, Даниэль Седин - 28), 16:36, в большинстве
3-й период
1:2 Эдмонтон - Марк Летесту - 16 (Коннор Макдэвид - 68, Оскар Клефбом - 25), 03:04, в большинстве
1:3 Эдмонтон - Ииро Пакаринен - 2 (Милан Лючич - 26, Мэттью Беннинг - 12), 09:20
2:3 Ванкувер - Александр Эдлер - 6 (Рид Буше - 4, Хенрик Седин - 35), 19:20
Эдмонтон обеспечил себе как минимум второе место Тихоокеанского дивизиона и в первом раунде плей-офф сыграет либо с Сан-Хосе, либо с Калгари. Капитан «Нефтяников» Коннор Макдэвид продлил результативную серию до 13 матчей и с 98 очками лидирует в споре бомбардиров. «Кэнакс» потерпели седьмое поражение подряд.
Сан-Хосе - Калгари - 3:1
2-й период
1:0 Сан-Хосе - Крис Тьерни - 11 (Янник Хансен - 12), 04:38
2:0 Сан-Хосе - Миккел Бёдкер - 10 (Крис Тьерни - 12, Барклай Гудроу - 1), 18:07
2:1 Калгари - Кёртис Лазар - 1 (Мэттью Ткачак - 35, Даги Хэмилтон - 37), 19:54
3-й период
3:1 Сан-Хосе - Дэниэл О'Реган - 1 (Марк-Эдуард Власик - 22, Брент Бернс - 47), 11:25, в большинстве
«Флэймз», несмотря на поражение, заняли место первой «уайлд-кард» и избежали встречи с Чикаго в первом раунде плей-офф. «Акулы» заняли третье место в Тихоокеанском дивизионе и серию первого раунда против Эдмонтона или Анахайма начнут в гостях. Капитан Сан-Хосе Джо Павелски пропустил встречу, на чем прервалась его серия из 495 подряд проведенных матчей.
Лос-Анджелес - Чикаго - 3:2 (ОТ)
1-й период
0:1 Чикаго - Джонатан Тэйвз - 21 (Ник Шмалтц - 22, Данкан Кит - 46), 06:25
3-й период
1:1 Лос-Анджелес - Тайлер Тоффоли - 16 (Анже Копитар - 38, Джефф Картер - 32), 04:52, в большинстве
1:2 Чикаго - Артемий Панарин - 31 (Патрик Кейн - 55, Данкан Кит - 47), 13:53
2:2 Лос-Анджелес - Дастин Браун - 13 (Анже Копитар - 39, Джефф Картер - 33), 19:05
Овертайм
3:2 Лос-Анджелес - Дрю Даути - 11 (Джефф Картер - 34, Анже Копитар - 40), 00:27
Чикаго завершил регулярный сезон четвертым поражением подряд. В серии первого раунда плей-офф «Блэкхокс» сыграют с Нэшвиллом. Первой звездой поединка был признан центрфорвард хозяев Анже Копитар, на счету которого три ассиста.
Источник — Sport.ua
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